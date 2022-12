Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 14 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 dicembre 2022 - Hope inviterà sua madre e Ridge allo chalet per rivelare loro una grande novità. La ragazza ha chiesto a suo padre di raggiungerla a casa sua, per cominciare una nuova vita insieme. Nell’episodio vedremo dunque il ritorno di Deacon Sharpe nelle trame della Soap. Brooke, Liam e Ridge non ne saranno per nulla felici e cercheranno di convincere la piccola Logan a cacciare Deacon e a non averci nulla a che fare. Ma lei non sembrerà d’accordo. Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 dicembre 2022 - Gaffur trama alle spalle della signora: vuole la redini della tenuta. Intanto, Hunakr caccia Gulten dalla villa, e la sostituisce con Seher. Demir e Cengaver, invece, pregustano la nascita del loro nuovo polo industriale, che surclasserà quello di Yilmaz! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 14 dicembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 14 dicembre 2022 - dopo il malore accusato in libreria da Ines, Angel è profondamente preoccupato. Il ragazzo ovviamente ignora i sospetti della sua amante, convinta di essere incinta e di dover quindi evitare a tutti i costi una visita più approfondita del medico. E' in questo stato di totale confusione che il figlio di Patricia proverà a cercare risposte e conforto in Alicia che, perfida come sempre, deciderà di rivelargli la verità sul malore di Ines: il problema di Ines è la Menopausa! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

