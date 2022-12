Terra Amara Anticipazioni 14 dicembre 2022: Il piano di Demir per annientare Yilmaz!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 dicembre 2022, alle 14.10, Gaffur trama alle spalle della signora: vuole la redini della tenuta. Intanto, Hunakr caccia Gulten dalla villa, e la sostituisce con Seher. Demir e Cengaver, invece, pregustano la nascita del loro nuovo polo industriale, che surclasserà quello di Yilmaz!

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur trama nell'ombra...

Gaffur era convinto che avrebbe potuto approfittare dell'assenza di Demir, quando quest'ultimo era in carcere, per dare una svolta alla sua vita. Tuttavia, ben presto lo Yaman è rincasato... per poi decidere di andarsene di nuovo, stavolta di sua spontanea volontà. Il signore, infatti, ancora furioso con la madre, che lo aveva creduto davvero colpevole di omicidio, sta progettando di costruirsi una nuova tenuta dove andare a vivere soltanto con Zuleyha ed il piccolo Adnan. Allora, il capomastro torna all'attacco, iniziando a tramare alle spalle di Hunkar per ottenere la gestione della villa!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar caccia Gulten!

Guai in vista per Gulten. La domestica era già stata cacciata dalla tenuta per volontà dell'ex sarta, ed ora sta per essere mandata via anche dalla signora. Hunkar sorprende Gulten lì dove non dovrebbe essere, ossia in cucina, ad aiutare Saniye. La donna va su tutte le furie, e si scaglia contro la povera giovane: deve andarsene subito! Al suo posto, Hunkar piazza Seher...

Il progetto di Demir e Cengaver, nelle Anticipazioni del 14 dicembre 2022 di Terra Amara

Demir e Cengaver hanno in mente un progetto ambizioso. Il loro odio per Yilmaz è noto ai più, ed infatti, spesso e volentieri, ad animarli è soltanto il desiderio di annientarlo. I due, ad esempio, ora vogliono creare un nuovo polo industriale, che potrà garantire loro una schiacciante vittoria contro l'acerrimo nemico. Esso è destinato a surclassare quello dell'Akkaya! Lo Yaman e Cengo riusciranno nell'impresa? Intanto, i migliori amici si stanno pregustando la nascita del suddetto polo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.