Beautiful Anticipazioni dal 12 al 17 dicembre 2022: Deacon torna a Los Angeles. Sheila gli propone un'alleanza!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 12 al 17 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 dicembre 2022

Steffy ha trovato Thomas e Hope insieme nell'ufficio di progettazione ma suo fratello si è affrettato a rassicurarla che stavano solo parlando di lavoro. La Forrester confessa di volerlo vedere finalmente felice accanto alla donna giusta. Lo stilista sembra essersi finalmente liberato dall'ossessione per la Logan e anzi pare essere attratto da Paris. Ma la ragazza si considera a tutti gli effetti la fidanzata di Zende, con cui andrà a vedere la partita dei Dodgers, la loro squadra del cuore.

Puntata in onda Martedì 13 dicembre 2022

Thomas e Steffy hanno acceso la TV per vedere la partita dei Dodgers e sono rimasti senza parole nel vedere Paris cantare l'inno nazionale, prima dell'inizio del match e davanti a tutto lo stadio. La Forrester non può fare a meno di notare quanto suo fratello sia rimasto incantato dalla Buckingham.

Puntata in onda Mercoledì 14 dicembre 2022

Una grande novità sta per creare grande scompiglio a casa Logan. Deacon è tornato! Hope riunisce tutti allo chalet per salutare suo padre ma né Brooke, né Ridge e neanche Liam sembrano entusiasti. Tutti e tre pensano che lo Sharpe sia pericoloso e lei debba guardarsi le spalle.

Puntata in onda Giovedì 15 dicembre 2022

Hope sembra non curarsi più di tanto delle parole di suo marito, di sua madre e di Ridge e vuole passare del tempo insieme a suo padre e creare con lui un rapporto. I due, in questi mesi, si sono scritti tante lettere. Intanto Thomas e Steffy, al ritorno di Zende e Paris in ufficio, si congratulano con la ragazza per la bella esibizione. Non immaginavano avesse un simile talento.

Puntata in onda Venerdì 16 dicembre 2022

Il ritorno di Deacon ha sconvolto Liam, Ridge e Brooke. I tre sono molto preoccupati per Hope e temono che la ragazza possa farsi condizionare da suo padre. Deacon, sentendosi di troppo, deciderà di andarsene. Più tardi, mentre beve un cockail a Il Giardino, lo Sharpe incontra Sheila. I due hanno lo stesso problema e la Carter gli dice che forse potrebbero unire le forze per distruggere i Forrester e ricucire il rapporto con i loro figli.

Puntata in onda Sabato 17 dicembre 2022

Sheila tenta in tutti i modi di convincere Deacon a unire le forze per superare i loro comuni problemi. Lo Sharpe le risponde però di non avere intenzione di allearsi con lei, visto che è la nemica numero uno dei Forrester. Questo gli creerebbe solo altri ostacoli. Sheila insiste; lei è convinta che insieme possano farcela. Intanto Ridge arriva a casa di Steffy e le racconta del ritorno di Deacon. Padre e figlia discutono della situazione e sperano che né Finn né Hope cedano. Non devono assolutamente aprire la porta ai loro pazzi genitori.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.