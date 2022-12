Un Altro Domani Anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022: Julia ed Elena ai ferri corti! Amicizia al capolinea?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 12 al 16 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 12 dicembre 2022

Alicia ha rivelato ad Angel qual è il problema di Ines: è in menopausa. Nel presente, invece, Julia alle prese con un ritardo nella consegna, deve vedersela con i fornitori, con Diana e con Elena, la quale non fa che contraddirla.

Puntata in onda Martedì 13 dicembre 2022

Maria prende una boccata di coraggio e va ad una delle riunioni dell'associazioni per ragazzi e ragazze transessuali, e chiede a Julia di farle il favore di coprirla. Qui, la figlia di Elena riesce finalmente ad aprirsi e raccontarsi.

Puntata in onda Mercoledì 14 dicembre 2022

La spedizione dell'ordine per la Tamar Muebles è ad un punto critico: la ditta dei trasporti che è stata ingaggiata per la spedizione non è più disponibile. Julia, dunque, è costretta a chiedere aiuto ad un amico di Sergio, lasciando ai suoi dipendenti il compito di assicurarsi che tutti i mobili siano pronti per tempo.

Puntata in onda Giovedì 15 dicembre 2022

Il giorno della "Festa della tapa" è arrivato! Tirso ed Erik vogliono cogliere l'occasione per riconquistare i loro clienti. Sembra che tutto fili liscio, almeno fino a quando Cloe piomba in hotel, ed in preda alla rabbia rovina l'atmosfera gioiosa. Nel passato, invece, la Guardia Coloniale, grazie ad un mandato, perquisisce la fabbrica di Francisco. Patricia sa chi deve essere interrogato per scoprire chi ha fatto la segnalazione: il tenente Serralvo, colui il quale ha ordinato la perquisizione.

Puntata in onda Venerdì 16 dicembre 2022

Alicia scopre che i documenti ed il denaro che sono stati sottratti a Ventura sono in libreria. Nel presente, invece, Julia è scossa dalla lite furibonda che ha avuto con Elena riguardo alla perdita della commessa dei mobili. Le due si sono accusate a vicenda per il fallimento.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.