Beautiful Anticipazioni 14 dicembre 2022: Hope sconvolge Brooke, Liam e Ridge con una sorpresa inattesa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Hope stupirà tutti con il ritorno di Deacon. La ragazza ha chiamato il padre allo chalet per informare la famiglia di voler recuperare il rapporto con lui. Ma il risultato non sarà quello sperato.

Un ritorno inaspettato farà tremare lo chalet di Hope e Liam. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 dicembre 2022, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Hope inviterà sua madre e Ridge allo chalet per rivelare loro una grande novità. La ragazza ha chiesto a suo padre di raggiungerla a casa sua, per cominciare una nuova vita insieme. Nell’episodio vedremo dunque il ritorno di Deacon Sharpe nelle trame della Soap. Brooke, Liam e Ridge non ne saranno per nulla felici e cercheranno di convincere la piccola Logan a cacciare Deacon e a non averci nulla a che fare. Ma lei non sembrerà d’accordo.

Anticipazioni Beautiful: Hope chiama Brooke e Ridge a casa da lei per una sorpresa

Mentre Thomas sarà stregato da Paris e dal suo talento, Hope chiamerà Brooke e Ridge a casa sua. La ragazza informerà sia loro che Liam di avere una grande sorpresa da mostrare e di non vedere l’ora di farlo. La piccola Logan sarà entusiasta ma la sua felicità dovrà presto fare posto a una cocente delusione. La sua famiglia non sarà per nulla contenta di quello che lei ha organizzato. Nella puntata vedremo Deacon Sharpe fare capolino allo chalet, commosso che sua figlia lo abbia invitato a passare del tempo con lei, per recuperare il loro rapporto. La reazione d Brooke, di suo marito e dello Spencer junior non si farà però attendere.

Hope vuole recuperare il suo rapporto con Deacon: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 14 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful del 14 dicembre 2022, Hope rivelerà alla sua famiglia di aver invitato personalmente Deacon a casa sua. La ragazza confesserà a tutti di voler recuperare il rapporto con suo padre. Ora che è madre, ha capito ancora di più l’importanza che un genitore ha nella vita di un figlio e non intende rinunciare a questa chance che il destino sembra volerle offrire. Ora che lo Sharpe è uscito di prigione, è il momento giusto per tornare a far parte della sua vita. Hope sarà entusiasta di questa sua scelta e si aspetterà che i suoi cari siano altrettanto pronti ad accogliere questa grande novità, nonostante le inevitabili perplessità. Ma purtroppo per lei, la reazione di Brooke, Liam e Ridge sarà immediatamente fredda e distaccata, anche un po’ violenta.

Beautiful Anticipazioni: Tutti contro Deacon Sharpe

Hope rivelerà alla sua famiglia di essersi messa in contatto con suo padre da diverso tempo. I due si sono scritti mentre lo Sharpe era in carcere e confesserà di essere stato molto felice che la sua bambina si facesse viva e cercasse di recuperare il rapporto con lui. Questo racconto disgusterà letteralmente Brooke, Ridge e Liam che, unanimemente, urleranno contro il nuovo arrivato e cercheranno di far ragionare Hope. Le diranno chiaramente che Deacon non merita una seconda opportunità, non dopo quello che ha fatto, e non sarà mai capace di cambiare del tutto e diventare una persona migliore. Rimarrà, in sintesi, l’uomo cattivo e terribile che è sempre stato e finirà per ferirla, così come ha fatto con tutte le persone che lo amavano. Hope rimarrà di sasso davanti a queste parole ma non si perderà d’animo. Sarà determinata a far valere le sue ragioni.

