Terra Amara Anticipazioni dal 12 al 17 dicembre 2022, Yilmaz non ha scelta: deve sposare Mujgan!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 12 al 17 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 12 al 17 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 dicembre 2022

Yilmaz e Mujgan stanno provando a conoscersi meglio, parlando anche e soprattutto delle loro esperienze passate. Grazie ai discorsi della dottoressa, l'ex meccanico impara una "lezione di vita". Così, l'Akkaya va a chiedere scusa a Fekeli per come lo ha trattato di recente e poi, a sorpresa, prende le difese di Demir.

Puntata in onda Martedì 13 dicembre 2022

Demir e Cengaver stanno facendo dell'ironia sul senso di giustizia di Yilmaz, il quale, nel frattempo, si sta scusando con Mujgan per il suo comportamento violento. Intanto, iniziano a spargersi le voci sui loro incontri. Zuleyha, ovviamente, non la prende bene. Quest'ultima, inoltre, viene aggiornata dal marito in merito alla sua decisione di costruire una villa in cui andranno a vivere insieme, lasciando per sempre la tenuta degli Yaman. Hunkar, però, continua a sperare che il figlio cambi idea.

Puntata in onda Mercoledì 14 dicembre 2022

Gaffur continua a tramare alle spalle di Hunkar: in assenza di Demir, si augura di riuscire ad ottenere la gestione della villa. Gulten, invece, sorpresa dalla signora ad aiutare Saniye in cucina, viene cacciata in malo modo: sarà Seher a prendere il suo posto. Nel frattempo, il signore ed il suo migliore amico, Cengaver, stanno pregustano la nascita di un polo industriale tutto loro, destinato a superare quello di Yilmaz.

Puntata in onda Giovedì 15 dicembre 2022

Benché Hunkar insista affinché torni alla tenuta, Demir non ha la minima intenzione di assecondarla. La signora, allora, prende in mano la situazione, mentre Gaffur rimpiange la presenza del suo ex capo: ora Hunkar lo fa lavorare troppo. Intanto, Zuleyha vede Yilmaz che sta prendendo a pugni un uomo per difendere l'onore di Mujgan. Proprio a tal proposito, Fekeli consiglia al figlioccio di ufficializzare la sua relazione con la dottoressa, per zittire una volta per tutte le malelingue.

Puntata in onda Venerdì 16 dicembre 2022

Azize scompare dalla villa. Tutti la stanno cercando. Gaffur chiama Demir, e gli chiede di tornare per aiutarli nelle ricerche. La nonnetta viene trovata da Fekeli, il quale, parlandoci, entra a conoscenza di una verità sconcertante.

Puntata in onda Sabato 17 dicembre 2022

Azize si allontana da casa da sola, ed incontra Fekeli. Quando i due parlano, la nonnetta rivela all'uomo, che non riconosce, che la figlia, Hunkar, era innamorata di un giovane di nome Fekeli, e che lei ed il marito, quando lo sono venuti a sapere, l'hanno punita e costretta a sposare Adnan Yaman. Nel frattempo, alla tenuta sono tutti preoccupati per la sparizione di Azize, quando all'improvviso sopraggiunge il padrino di Yilmaz, che la sta riaccompagnando sana e salva. Demir, invece, inizia a dubitare della sua scelta di costruirsi una villa soltanto per il suo nucleo famigliare, e dichiara di voler tornare casa.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.