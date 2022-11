Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 14 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia e ci troveremo tra la Spagna e la Guinea alle 16.50, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 novembre 2022 - la scelta di Eric di dare a Quinn un'altra possibilità ha sconvolto Ridge. Lo stilista chiede al padre perché abbia permesso tutto questo e il Forrester senior gli risponde di non aver dimenticato il tradimento della moglie ma di aver deciso di soprassedere e di voler voltare pagina. Intanto Quinn e Carter continuano a riflettere sulla proposta di Eric. La Fuller spiega al suo ex amante che il consorte vuole che lei sia felice ed appagata, per il bene suo e per il loro matrimonio. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 novembre 2022 - Sermin mette al corrente Hunkar del pronto soccorso che Yilmaz ha appena prestato a lei e a Zuleyha. La pettegola nipote, tuttavia, non si limita a riportare i fatti, bensì ne inventa una versione che mira a mettere in cattiva luce l'ex sarta. La signora, che non si è mai fidata della Altun, ora ne dubita ancora di più. Intanto, quest'ultima, all'oscuro di ciò che sta avvenendo alle sue spalle, ha altro a cui pensare. Zuleyha è furiosa, tanto con Demir quanto con Gulten. Se il marito non fa che trattarla come un trofeo di cui vantarsi, la domestica l'ha tradita. La ragazza ha infatti scoperto che Gulten non aveva fatto recapitare le sue lettere a Yilmaz, quando lui era in carcere ad Istanbul. In preda all'ira, la Altun ripudia l'inserviente come amica! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 14 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 14 novembre 2022 - Julia e Sergio hanno imparato a dialogare, se la ragazza sente di non condividere le opinioni del compagno è finalmente pronta a dire No senza sentirsi in colpa. Le cose dunque vanno bene, nonostante i problemi finanziari la coppia è più che mai unita. L'unica ombra sulla serena vita sentimentale di Julia e Sergio, sembra dunque essere Diana, ancora troppo presente, anzi, asfissiante! Nel frattempo Maria soffre a causa di Chloe, ha infatti capito che l'amica prova ancora dei sentimenti per Dani e non riesce proprio ad accettarlo! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

