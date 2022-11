Beautiful Anticipazioni 14 novembre 2022: Quinn e Carter a letto insieme per il "bene" di Eric?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Quinn ribadisce a Carter che Eric vuole che sia felice e appagata. Per questo desidera che loro due facciano sesso insieme.

Anticipazioni Beautiful Puntata 14 novembre 2022: Ridge furioso con suo padre

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 14 novembre 2022, Ridge affronterà suo padre. Lo stilista non ha per nulla apprezzato che Eric abbia strappato i documenti del divorzio e abbia concesso alla moglie un'altra opportunità. Ridge non si fida per nulla di Quinn ed è sicuro che la donna, prima o poi, faccia di nuovo soffrire il suo amato papà. Il designer chiederà spiegazioni ed Eric gli risponderà di non aver dimenticato quello che ha fatto la Fuller e il tradimento con Carter ma di aver deciso, dopo il ritorno di Sheila, che fosse giusto concederle una seconda opportunità. Ma non farà alcuna menzione ai problemi sessuali che sta cercando di risolvere.

Quinn e Carter potrebbero fare sesso per il bene di Eric: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 novembre 2022

Quinn e Carter sono indecisi. La proposta appena ricevuto li ha completamente spiazzati. Eric vuole che Quinn faccia sesso con il Walton, per il suo bene, quello di sua moglie e del loro matrimonio. Il Forrester non vuole che la sua consorte rinunci alla sessualità e visto che lui non può accontentarla, ci penserà l'aitante avvocato. Ma i due ex amanti saranno titubanti. Nonostante la cosa li stuzzichi, non vorranno creare ulteriori disastri. Ma riusciranno a non cedere, visto che Quinn ribadirà più di una volta che Eric è più che mai convinto di quello che ha chiesto loro?

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter cedono ma Ridge no...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che molto presto le cose degenereranno. Quinn e Carter si lasceranno convincere ad andare a letto insieme e ad accontentare la richiesta di Eric. Del resto se è il Forrester a chiederlo, allora lo faranno per il suo “bene”. E mentre i due torneranno a essere amanti, Ridge tornerà a indagare su cosa sia successo a suo padre e su cosa lo abbia spinto a lasciare che la sua consorte tornasse a casa. E lo stilista, insieme a Brooke, scoprirà che la sua matrigna non passerà le sere insieme a suo marito e comincerà a passare sempre più tempo lontano da lui. Questa situazione lo farà insospettire e vedremo molto presto come avrà intenzione di agire.

