Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 13 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 13 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 febbraio 2023 - Sheila e Deacon, grandi esclusi dalla festa per il Ringraziamento a casa Forrester, fantasticheranno su quanto sarebbe bello se anche loro partecipassero al pranzo insieme alla loro famiglia. Entrambi sogneranno di entrare nella bella dimora di Ridge e Brooke e di essere accolti con calore. Ma sarà ovviamente solo una fantasia. Nonostante gli sforzi di Hope, che continuerà a essere convinta a riaccogliere suo padre, né lo Sharpe né la Carter saranno mai ben accetti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 febbraio 2023 - l'imprevisto è dietro l'angolo. L'ex sarta è rassegnata all'idea di dover restare per tutta la vita insieme al marito che non ama, mentre l'ex meccanico sta per convolare a nozze con la sua fidanzata. Tuttavia, a Zuleyha e Yilmaz sta per accadere qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola in un battibaleno: gli ex promessi sposi stanno per incontrarsi per puro caso. Questo loro incontro casuale, neanche a dirlo, non sarà senza conseguenze. Evidentemente, nonostante stiano entrambi provando a voltare pagina, certi di non avere altra scelta, a nessuno dei due risulta facile...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 13 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 13 febbraio 2023 - vedremo che dopo aver tanto riflettuto Cloe ha finito per dire addio per sempre al povero Erik, per quanto la decisione la rattristi capisce infatti di non poter perdere Dani. Ovviamente la giovane non conosce la vera identità del fidanzato "virtuale" e non sa che sta dicendo addio ad Erik solo per una menzogna. Maria è preoccupata e se il nipote di Tirso decidesse di vendicarsi svelando chi c'è proprio dietro al profilo di Dani? Qui la trama completa di Un Altro Domani.

