Beautiful Anticipazioni 13 febbraio 2023: I sogni sono desideri ma per Deacon e Sheila non si realizzeranno mai!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila e Deacon si lasceranno trasportare dai sogni... e che sogni!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata del 13 febbraio 2023 sarà un sogno. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Sheila e Deacon, grandi esclusi dalla festa per il Ringraziamento a casa Forrester, fantasticheranno su quanto sarebbe bello se anche loro partecipassero al pranzo insieme alla loro famiglia. Entrambi sogneranno di entrare nella bella dimora di Ridge e Brooke e di essere accolti con calore. Ma sarà ovviamente solo una fantasia. Nonostante gli sforzi di Hope, che continuerà a essere convinta a riaccogliere suo padre, né lo Sharpe né la Carter saranno mai ben accetti.

Anticipazioni Beautiful: Ringraziamento a casa Forrester

Le tensioni famigliari hanno dovuto lasciare il posto a una delle ricorrenze più importanti dell'anno. Tutta la famiglia Forrester-Logan-Spencer si è riunita nella grande casa di Brooke e Ridge per festeggiare il Ringraziamento. Durante questo incontro, Finn ha avuto modo di raccontare a Hope e Liam di suo padre e della confessione shock, che ha cambiato per sempre la sua vita. Il ragazzo si è pure scusato per l'assenza di Li, che non ha avuto la forza di sorridere, dopo aver scoperto di essere stata tradita e ingannata da suo marito. Il bel marito di Steffy è ancora molto deluso da quanto successo e ha promesso a se stesso di non permettere che nessuno, ora non più, possa fargli così tanto del male. Il ragazzo dovrà però guardarsi continuamente le spalle. Sheila ha chiesto a Jack di allearsi per riconquistare il loro bambino ed è ormai chiaro che la donna abbia in mente qualche altro piano malefico.

Beautiful Anticipazioni: Sheila e Deacon fantasticano sul pranzo del Ringraziamento

A casa Forrester tutti sono dispiaciuti per l'assenza di Zende e Paris ma ovviamente nessuno vuole pensare a Deacon e Sheila. Sebbene Hope continui a volere che suo padre faccia parte della sua famiglia, nessuno intende appoggiarla. Per la ragazza è un grande dolore e si preoccupa che manco suo marito la voglia aiutare a recuperare questo rapporto. Intanto in albergo, Sheila e Deacon stanno passando il Ringraziamento da soli. Il loro banchetto proviene dal minibar dell'hotel e il quadretto non è esattamente idilliaco. I due cominceranno a fantasticare su come sarebbe bello poter essere a casa Forrester insieme alle loro famiglia. Lo Sharpe immaginerà o meglio sognerà di essere accolto in casa da una Brooke felice e da una Hope altrettanto contenta mentre la Carter penserà a una Steffy, finalmente senza rancori, che le apre la porta e la invita a entrare, entusiasta di avere sua suocera con loro. Si tratterà ovviamente di grandi fantasie ma dietro a tutto questo ci saranno dei precisi piani, che vedremo molto presto realizzarsi.

Trame e Anticipazioni Beautifu: Deacon riceve una chiamata da Hope

Il Ringraziamento prenderà una piega molto particolare per Deacon. Lo Sharpe infatti riceverà da Hope una chiamata e lascerà Sheila da sola in albergo. La piccola Logan chiamerà il padre a casa sua, per passare del tempo insieme e lui ne sarà tanto felice. Ma attenzione a come evolverà questo incontro. Vi diciamo solo che Ridge non ne sarà per nulla contento.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.