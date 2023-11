Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 9 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 novembre 2023 - Deacon passerà una bollente serata in compagnia di una donna misteriosa, presentatasi a Il Giardino. Lo Sharpe ci andrà a letto e si risveglierà accanto a lei. Ma chi sarà questa “nuova” arrivata? Intanto Ridge e Brooke continueranno a discutere su Thomas e Douglas mentre Hope tenterà di difendere il futuro di suo figlio, decisa a non lasciare che il Forrester l’abbia vinta. Steffy invece spingerà sua madre a lottare per ottenere quello che vuole, ovvero l’amore del suo ex marito. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 novembre 2023 - Demir e Zuleyha hanno appena trascorso dei giorni meravigliosi in occasione della loro seconda luna di miele. I due, innamorati come non mai, rientrano alla tenuta. L'imprenditore è davvero felice. Adesso, tuttavia, deve separarsi dalla moglie, per recarsi al ristorante in cui incontrerà Erkan e Dursun per discutere d'affari. Purtroppo, il sorriso che aveva negli ultimi giorni sta per sparire dal suo volto. Lo Yaman sta per avere una brutta serata per colpa di un vetraio, Ramazan, che non saprà tenere a freno la lingua... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 novembre 2023 -Mauro racconterà nel dettaglio a Manuel tutto quello che Jana ha fatto per lui, durante la sua malattia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le parole del cameriere scateneranno nel Lujan un desiderio di volerci vedere più chiaro sul suo passato. Sicuro che qualcosa non torni e deciso a scoprire qualcosa in più, il marchese annullerà il suo viaggio di nozze, lasciando in Jimena una brutta sensazione di pericolo. Qui la trama completa de La Promessa.

