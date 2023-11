La Promessa Anticipazioni 9 novembre 2023: Manuel, turbato dai ricordi, non parte per la luna di miele. Jimena trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che dopo il volo con Jana e turbato dalle parole di Mauro, Manuel annullerà il suo viaggio di nozze per recuperare più in fretta i suoi ricordi. Il ragazzo capirà che c'è di più nel suo passato...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 9 novembre 2023, alle ore 16.40, Mauro racconterà nel dettaglio a Manuel tutto quello che Jana ha fatto per lui, durante la sua malattia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le parole del cameriere scateneranno nel Lujan un desiderio di volerci vedere più chiaro sul suo passato. Sicuro che qualcosa non torni e deciso a scoprire qualcosa in più, il marchese annullerà il suo viaggio di nozze, lasciando in Jimena una brutta sensazione di pericolo.

Anticipazioni La Promessa: Mauro racconta a Manuel di come Jana si sia presa cura di lui

Il profumo di Jana ha scatenato in Manuel alcuni ricordi. Il ragazzo ha avuto la sensazione di aver già avuto un momento così intimo e intenso con la cameriera, con cui ha volato. Il marchese ha così chiesto a Mauro di raccontargli qualche cosa in più sulla bionda e il giovane ha così avuto modo di dirgli come la bella domestica gli sia stata vicina. Aggiungerà anche dei dettagli e gli dirà che è stata Jana a massaggiargli le gambe e le braccia per non farlo irrigidire e a fargli fare gli esercizi per non far intorpidire i suoi muscoli, quando si trovava in coma. Gli rivelerà insomma di tutto l’affetto che la giovane ha profuso nel sostenerlo in un momento di grande difficoltà.

La Promessa Anticipazioni: Manuel annulla il suo viaggio di nozze

Le parole di Mauro avranno successo. Manuel non rimarrà indifferente alle rivelazioni del cameriere e avrà la certezza che Jana abbia rappresentato qualcosa di molto importante in quella vita passata, che lui non ricorda. Vorrà quindi vederci più chiaro e capire cos’altro stia dimenticando. Per farlo però dovrà rimanere alla tenuta. Annullerà il suo viaggio di nozze, deludendo Jimena e lasciandola con la brutta sensazione di doversi guardare di nuovo le spalle.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena trema!

La decisione di Manuel di annullare il viaggio di nozze, lascerà di stucco Jimena. La ragazza credeva di essere riuscita finalmente a conquistare il Lujan mentre ora si ritroverà a dover rivedere le sue convinzioni e le sue certezze. Capirà che qualcosa sta sfuggendo al suo controllo e dovrà guardarsi le spalle. Manuel potrebbe presto recuperare la memoria e potrebbe persino decidere di abbandonarla. È una situazione che non dovrà mai e poi mai presentarsi; lo impedirà in ogni modo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.