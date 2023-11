Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 novembre 2023: Deacon sedotto e imbrogliato da una donna misteriosa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Deacon passerà una bollente serata in compagnia di una donna misteriosa, presentatasi a Il Giardino. Lo Sharpe ci andrà a letto e si risveglierà accanto a lei. Ma chi sarà questa “nuova” arrivata? Intanto Ridge e Brooke continueranno a discutere su Thomas e Douglas mentre Hope tenterà di difendere il futuro di suo figlio, decisa a non lasciare che il Forrester l’abbia vinta. Steffy invece spingerà sua madre a lottare per ottenere quello che vuole, ovvero l’amore del suo ex marito.

Anticipazioni Beautiful: Deacon sedotto da una donna misteriosa

A Il Giardino si è presentata una donna molto affascinante, dai lucenti capelli rossi. Deacon ne è rimasto stregato e, dopo aver smontato da lavoro, si lascerà andare con lei a una serata molto focosa. I due finiranno a letto insieme, complice pure una grande quantità di alcol. Al risveglio lo Sharpe si renderà conto di essere ancora in dolce compagnia. Presto capirà che la persona accanto a lui nel letto, è una sua vecchia conoscenza e che di certo non vorrà lasciarlo molto presto da solo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto a portare Douglas a vivere insieme a lui

La conversazione tra Hope e Thomas continuerà senza sosta. La Logan cercherà di opporsi con tutte le forze alla decisione del Forrester di richiedere la piena custodia di Douglas e di portarlo a vivere alla Villa, insieme a lui e a tutta la famiglia degli stilisti. Hope tenterà di fargli capire che portando via il bambino da casa sua, soffrirà moltissimo. Thomas sarà però più che mai deciso a portare a termine i suoi piani e le dirà di aver già organizzato tutto. Eric è al corrente e tutti i suoi cari hanno promesso di dargli una mano.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke delusa da Ridge

Ridge ha confessato a Brooke di aver baciato Taylor e i due hanno finito per discutere non tanto del bacio a Montecarlo, quanto della decisione di Thomas di riprendere Douglas. Marito e moglie si sono trovati da subito in disaccordo e la Logan non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento del marito, incapace di darle ragione quando si tratta di suo figlio, e ha dichiarato guerra a Thomas e a pure a Ridge stesso. Brooke lascerà presto la Forrester Creations per andare a parlare con Hope e rivelarle quello che ha scoperto mentre Ridge raggiungerà casa di Steffy per informarla di quanto successo con sua moglie e di averle detto la verità sul suo tradimento. Taylor e sua figlia, che nel mentre staranno parlando del futuro amoroso della Hayes, rimarranno di stucco nel sentire che lo stilista ha avuto il coraggio di dire tutto alla consorte e non si stupiranno per nulla che Brooke si sia opposta alle decisioni di Thomas.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.