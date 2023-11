La Promessa Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 novembre 2023: Romulo deluso da Pia mentre Manuel comincia a ricordare Jana

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 6 al 10 novembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 6 al 10 novembre 2023.

Puntata di Lunedì 6 novembre 2023

Don Romulo e Gregorio non riescono a trovare un punto di incontro e il nuovo arrivato finisce per vendicarsi del suo nemico, rivelandogli un segreto che non sarebbe mai dovuto trapelare. Romulo sarà sconvolto da questa confessione ma soprattutto capirà che tutto questo avrà delle conseguenze molto gravi sui già difficili equilibri all’interno de La Promessa.

Puntata di Martedì 7 novembre 2023

Il segreto rivelato da Gregorio ha sconvolto Romulo. Il maggiordomo si troverà a dover gestire una situazione che mai avrebbe immaginato di dover affrontare ma soprattutto vedrà crollare tutte le sue certezze. I domestici, che lui ha sempre creduto sinceri, non si sono fidati di lui e gli hanno tenuto nascosta una verità che potrebbe essere molto pericolosa.

Puntata di Mercoledì 8 novembre 2023

Romulo ha scoperto che Pia è ancora incinta e che ha rivelato il suo segreto solo a Candela e a Gregorio. Petra, nascosta, ascolterà i due maggiordomi e preparerà la sua vendetta contro la governante. La donna avrà l’occasione giusta per liberarsi della sua nemica numero 1.

Puntata di Giovedì 9 novembre 2023

Nonostante abbia detto di non aver alcun interesse per il volo, Manuel si recherà di nuovo nell’hangar per assicurarsi che il suo aereo sia riparato a dovere. Là incontrerà Jana, che gli rivelerà di aver aiutato Catalina a sistemarlo. I due ragazzi si ritroveranno catapultati indietro nel tempo, prima che il Lujan perdesse la memoria, dimenticasse il suo desiderio di fuggire insieme a Jana e sposasse Jimena.

Puntata di Venerdì 10 novembre 2023

Il momento di sintonia inatteso con Manuel, darà a Jana l’occasione giusta per riavvicinarsi a lui. La ragazza gli proporrà di fare un volo insieme e il marchese accetterà con slancio. Sarà proprio quando staranno solcando il cielo sopra la tenuta, che Manuel sentirà il profumo di camomilla che la ragazza emana e comincerà a ricordare qualcosa. Una volta tornato a terra, chiederà a Mauro informazioni in più sulla giovane bionda e domanderà se loro due siano stati più vicini di quanto ricordi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.