Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2023

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 9 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 ottobre 2023 - Bill continuerà a voler capire chi sia la misteriosa donna che ha salvato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Li non gli dirà ancora chi è davvero ma si lascerà curare da lui e dal medico chiamato dal magnate. Intanto Sheila proseguirà nel tenere Finn a letto stordito mentre Wyatt racconterà al fratello quanto abbia visto il loro padre turbato. I due fratelli rifletteranno che il magnate è molto cambiato e che sembra essere un’altra persona. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 ottobre 2023 - dopo il bacio che c'è stato tra lei e Fikret, Mujgan decide di prendere immediatamente le distanze da quest'ultimo. Pertanto, la dottoressa si prepara a lasciare l'abitazione di Fekeli, così da non dover più vivere sotto lo stesso tetto di Fikret. L'Hekimoglu non ha nessun altro posto dove andare, se non la vecchia casa di Sermin, quella che ormai è un nido d'amore per Gulten e Cetin. La giovane, quindi, dovrebbe chiedere ai novelli sposi di andare via... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 ottobre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 ottobre 2023 - Cruz e Alonso continueranno a discutere su come comportarsi con i cuochi e se licenziarli o meno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese continuerà a ribadire alla moglie di non voler licenziare nessuno e di voler anzi lodare i domestici, per aver smascherato Camillo e aver salvato tutta la famiglia da lui. Intanto Curro, che sta lottando per scoprire quale sia la verità su Lorenzo, deciderà di dire a Manuel che i suoi genitori stanno dicendo a tutti di non rivelargli nulla sul suo passato. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 ottobre 2023.