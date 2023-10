La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2023: Don Alonso e Cruz ai ferri corti. I cuochi non si toccano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso e Cruz continueranno a discutere sui domestici e il marchese sarà categorico. I domestici non si toccano.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Cruz e Alonso continueranno a discutere su come comportarsi con i cuochi e se licenziarli o meno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese continuerà a ribadire alla moglie di non voler licenziare nessuno e di voler anzi lodare i domestici, per aver smascherato Camillo e aver salvato tutta la famiglia da lui. Intanto Curro, che sta lottando per scoprire quale sia la verità su Lorenzo, deciderà di dire a Manuel che i suoi genitori stanno dicendo a tutti di non rivelargli nulla sul suo passato.

Anticipazioni La Promessa: Quale sarà il destino dei domestici della tenuta?

Candela e Simona hanno rischiato di essere licenziate o meglio hanno pensato che Cruz avesse convinto Don Alonso a mandarle via, per averle nascosto di aver preso Lope come nuovo cuoco. Le due donne hanno però tirato un sospiro di sollievo, visto che il marchese le ha chiamate solo per sapere qualche dettaglio in più su come abbiano fatto a smascherare Camillo ed è sembrato più che contento del loro operato. Ma la paura continuerà a esserci visto che la marchesa Cruz è furiosa e vendicativa e potrebbe veramente punire tutti, per aver mentito così spudoratamente.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso non licenzierà nessuno dei domestici

Don Alonso è furiso contro Cruz per aver mentito e per aver venduto la spilla della sua prima moglie. Il marchese non tollererà altro e certamente non esaudirà il suo desiderio di licenziare i cuochi, soprattutto non dopo il loro aiuto, fondamentale, per smascherare Camillo. Il nobile ha grande fiducia nei suoi dipendenti e non lascerà che nessuno vada via dalla tenuta. Perdonerà quanto accaduto e Lope potrebbe persino continuare a lavorare come cuoco.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro rivela a Manuel che i suoi genitori mentono

Curro è pronto a chiedere a Cruz la verità su suo padre ma prima confesserà a Manuel che è finito in un grosso guaio. Il ragazzo dirà al cugino che i marchesi, suoi genitori, hanno dato a tutti l’ordine di non rivelargli nulla sul suo passato. Questa scoperta lascerà il Lujan perplesso e potrebbe cominciare a pensare che gli stiano nascondendo qualcosa che proprio non dovrebbe sapere.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 ottobre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.