Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2023: Wyatt e Liam sconvolti da Bill!

Scoprimao le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Wyatt e Liam saranno molto fieri del cambiamento del loro padre. Intanto Bill continuerà a occuparsi di Li, senza sapere chi lei sia davvero.

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Bill continuerà a voler capire chi sia la misteriosa donna che ha salvato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Li non gli dirà ancora chi è davvero ma si lascerà curare da lui e dal medico chiamato dal magnate. Intanto Sheila proseguirà nel tenere Finn a letto stordito mentre Wyatt racconterà al fratello quanto abbia visto il loro padre turbato. I due fratelli rifletteranno che il magnate è molto cambiato e che sembra essere un’altra persona.

Anticipazioni Beautiful: Bill spera che la sua ospite gli riveli la sua identità

Bill ha salvato Li ma lei non gli vuole rivelare il suo nome. La donna ha ovviamente paura che il magnate, che non conosce, sia un alleato di Sheila e che possa farle del male, se scoprisse chi è veramente. Decisa però a rimettersi in sesto il prima possibile, si sta lasciando curare e si farà persino visitare dal medico amico dello Spencer. Li capirà poi molto presto che il suo salvatore conosce suo figlio. Liam chiamerà suo padre e lo informerà di alcune novità preoccupanti su Steffy e la dottoressa sentirà nominare sia suo figlio che sua nuora, durante la telefonata.

Beautiful Anticipazioni: Sheila non molla la presa su Finn

Continua la lunga lotta di Finn per sbarazzarsi di Sheila. Il ragazzo è veramente disperato. Non sa proprio come liberarsi della sua madre naturale, che ha perso completamente il controllo e che lo ha sedato di nuovo, per non farlo scappare. Il ragazzo dovrà combattere ancora a lungo per avere la libertà che cerca. Presto però questa situazione terribile, potrebbe risolversi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Wyatt e Liam stupiti da Bill

Mentre a casa di Bill, Li continuerà a non dire una parola sulla sua identità, Wyatt e Liam parleranno ancora di quello che sta succedendo nella loro vita. Il più grande dei fratelli Spencer ha rivelato al suo fratellino di Steffy e del suo ricovero e proseguirà nel dirgli di essere molto preoccupato. Il loro discorso si sposterà molto presto sul loro padre ed entrambi saranno d’accordo nel dire che il magnate è davvero molto cambiato e che ha finalmente mostrato il suo lato umano e tenero, come mai aveva fatto fino a ora. I due ragazzi ne saranno molto fieri e questo sentimento diventerà molto presto, ancora più spiccato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.