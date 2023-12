Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 6 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 dicembre - Finn farà una confessione che gli sarà fatale. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il dottore confesserà a Bill di essere grato a Sheila per averlo messo al mondo. Il ragazzo spiegherà allo Spencer di essere furioso con la donna ma di provare uno strano sentimento che non gli permette di odiare del tutto la sua madre naturale. Se non fosse stato per lei, lui non sarebbe in vita e non avrebbe mai potuto conoscere Steffy e diventare il padre di Hayes. Il dottore non può sapere che queste parole diventeranno delle lame taglienti contro la sua famiglia. Sheila lo sentirà e si convincerà di avere ancora speranza con lui. Intanto a casa di Brooke, lei e Liam rifletteranno su cosa sta succedendo tra Hope. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 dicembre - Zuleyha torna alla tenuta ma non per riconciliarsi con Demir. La donna deve rientrare a casa per affrontare il terribile ricatto di cui sono vittime lei e Sevda. A casa Yaman arriverà una lettera anonima e la cantante scoprirà che qualcuno è stato testimone dell’omicidio di uno dei banditi che hanno fatto irruzione nella villa. Il misterioso mittente vuole dei soldi in cambio del suo silenzio. La Altun dovrà correre ai ripari al più presto. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 10 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 dicembre 2023 - Catalina cercherà di salvare la tenuta dalla rovina. La ragazza avrà un’idea su come poter racimolare il denaro per aiutare la famiglia a non finire sul lastrico. Dovrà però chiedere a suo padre di darle il permesso di andare a Cordoba, per vedere il palazzo che il Barone ha lasciato a Cruz. Tutto questo senza che la matrigna lo venga a sapere. Intanto Lope continuerà a struggersi d’amore per Maria e troverà finalmente il coraggio di rivelare a Mauro di essere innamorato della Fernandez. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 all'8 dicembre 2023.