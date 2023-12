Terra Amara Anticipazioni 6 dicembre 2023: Zuleyha e Sevda sotto ricatto. Qualcuno sa che sono delle assassine!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda il 6 dicembre 2023 su Canale 5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci rivelano che una misteriosa lettera metterà Sevda e Zuleyha sull'attenti. Qualcuno sa che hanno ucciso un uomo.

Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 6 dicembre 2023, alle ore 14.10, Zuleyha torna alla tenuta ma non per riconciliarsi con Demir. La donna deve rientrare a casa per affrontare il terribile ricatto di cui sono vittime lei e Sevda. A casa Yaman arriverà una lettera anonima e la cantante scoprirà che qualcuno è stato testimone dell’omicidio di uno dei banditi che hanno fatto irruzione nella villa. Il misterioso mittente vuole dei soldi in cambio del suo silenzio. La Altun dovrà correre ai ripari al più presto.

Anticipazioni Terra Amara: Demir assolda un investigatore privato per trovare Zuleyha

Demir è disperato. Zuleyha se n’è andata, portando con sé i bambini. La donna, al corrente del tradimento del marito, ha fatto perdere le sue tracce e allo Yaman non rimane altro che ricorrere ai suoi uomini per ritrovarla e riuscire a parlarle. Assolderà un investigatore privato ma non farà in tempo a ricevere i primi risultati delle indagini, che la sua consorte farà di nuovo capolino alla tenuta.

Terra Amara Anticipazioni: Sevda si mette in contatto con Zuleyha per informare del ricatto

Zuleyha sarà costretta a tornare alla tenuta per un preciso motivo. A spingerla a riaprire la porta della tenuta sarà un pericoloso ricatto. A Sevda verrà recapitato un messaggio anonimo, in cui un misterioso testimone rivelerà di aver visto lei e la Altun uccidere uno dei banditi, che giorni prima avevano assaltato la proprietà. La cantante verrà presa dal panico e non sapendo che fare, si metterà in contatto con la sua amica, ormai lontana.

Trame e Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha torna alla tenuta per difendersi dal ricattatore

Sevda chiederà a Zuleyha di tornare a casa e di trovare una soluzione per fermare il ricattatore. Il misterioso testimone vuole dei soldi in cambio del suo silenzio e solo l’Altun può provvedere. Sarà così che Demir rivedrà sua moglie, sul piede di guerra sia con lui che con la persona che sta mettendo in pericolo il suo futuro. Lo Yaman non riuscirà a chiarire immediatamente con la sua consorte mentre Sevda tirerà un sospiro di sollievo nel sapere che la sua amica cercherà di proteggere entrambe e di evitare che la gendarmeria scopra cosa è successo quella terribile sera e le arresti.

