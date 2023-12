La Promessa Anticipazioni 6 dicembre 2023: Catalina non si arrende! Ecco il nuovo piano per salvare la tenuta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina non si arrenderà e vorrà salvare la tenuta. Per farlo chiederà a Don Alonso di vedere il palazzo ereditato da Cruz. Cosa avrà in mente?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata del 6 dicembre 2023, in onda su Canale5 alle ore 16.40, Catalina cercherà di salvare la tenuta dalla rovina. La ragazza avrà un’idea su come poter racimolare il denaro per aiutare la famiglia a non finire sul lastrico. Dovrà però chiedere a suo padre di darle il permesso di andare a Cordoba, per vedere il palazzo che il Barone ha lasciato a Cruz. Tutto questo senza che la matrigna lo venga a sapere. Intanto Lope continuerà a struggersi d’amore per Maria e troverà finalmente il coraggio di rivelare a Mauro di essere innamorato della Fernandez.

Anticipazioni La Promessa: Catalina non vuole arrendersi. Salverà la tenuta

Don Alonso indaga sulla Baronessa Elisa anche per trovare qualche appiglio che permetta a Cruz di rivendicare la sua eredità. Il marchese ha confessato alla figlia che senza i soldi che sperava di ottenere, la tenuta è di nuovo in pericolo. La dote di Jimena basterà solo per coprire i debiti ma le finanze della Promessa rimarranno comunque compromesse. Catalina cercherà di trovare una soluzione. Dopo aver avviato la vendita delle confetture di Lope, penserà a un altro modo per aiutare il padre. Ma prima dovrà fare un sopralluogo.

La Promessa Anticipazioni: Catalina chiede al padre di vedere il palazzo ereditato da Cruz

Catalina ha la sensazione che il palazzo di Cruz possa essere comunque di aiuto per salvare le finanze della tenuta. Non frutterà certo tanto denaro ma qualcosa con questo immobile si potrà fare. Per averne certezza dovrà però vederlo. Chiederà quindi al padre di poterlo visitare ma senza che Cruz ne sia informata. La cosa dovrà rimanere tra loro. Ma cosa avrà in mente esattamente? Salverà davvero la sua famiglia con i suoi progetti?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope confessa a Mauro di amare Maria

Lope continua a struggersi d’amore per Maria. Il ragazzo non può però rivelarle di essere follemente innamorato di lei e vuole rimanere fedele al suo amico Salvador. Ma la situazione nelle cucine si sta facendo sempre più difficile da gestire. Il cuoco troverà finalmente il coraggio di confessare i suoi tormenti a Mauro, che già aveva sospettato qualcosa. Il cameriere gli darà una mano?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.