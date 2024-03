Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 marzo 2024 - Liam si sentirà sempre più messo da parte. Lo Spencer capirà che Hope è ormai soggiogata dal fascino di Thomas e non si accorge del pericolo imminente. Il ragazzo cercherà invano di farla ragionare e finirà per parlarne ancora una volta con Brooke, pure lei molto preoccupata e pronta a tutto per far capire alla figlia che il Forrester è un uomo pericoloso. Peccato però che nessuno dei due sia in grado di farle cambiare idea. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 marzo 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 marzo 2024 - Abdulkadir, grazie a Betul, è venuto a sapere qual è la cifra che l'avversario dell'ex sarta ha intenzione di proporre per provare a vincere la gara d'appalto. Allora, il malvivente corre da Hakan per metterlo immediatamente al corrente. Dopo aver parlato con Abdulkadir, l'imprenditore si dirige in fretta e furia dall'Altun. Il Gumusoglu, inoltre, ha un prezioso consiglio da dare all'amata: alla luce di ciò che hanno scoperto, crede che la cosa migliore sia fare un'offerta leggermente a ribasso. Questa strategia risulterà vincente oppure no? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 marzo 2024 - Martina sarà costretta a cedere a un terribile ricatto di Beatriz. La marchesina dovrà organizzare un picnic per la sua nemica e per Curro, a cui lei non potrà partecipare. La sua rivale avrà in mente di corteggiare il conte e di prendersi in questo modo la sua vendetta. Intanto Maria, sfogliando una rivista di moda, troverà un abito da sposa ideale per lei. Le sue amiche decideranno di copiare il modello e di riprodurlo, facendola felice e non facendole spendere troppi soldi. Qui la trama completa de La Promessa.

