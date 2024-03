La Promessa Anticipazioni 6 marzo 2024: Martina disperata. Deve lasciare che Beatriz corteggi Curro!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina dovrà accontentare Beatriz e permetterle di corteggiare Curro. Se non lo farà la sua nemica racconterà a tutti il suo segreto.

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 marzo 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Martina sarà costretta a cedere a un terribile ricatto di Beatriz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina dovrà organizzare un picnic per la sua nemica e per Curro, a cui lei non potrà partecipare. La sua rivale avrà in mente di corteggiare il conte e di prendersi in questo modo la sua vendetta. Intanto Maria, sfogliando una rivista di moda, troverà un abito da sposa ideale per lei. Le sue amiche decideranno di copiare il modello e di riprodurlo, facendola felice e non facendole spendere troppi soldi.

La Promessa Anticipazioni: Beatriz ha trovato il modo migliore per vendicarsi di Martina

Martina ha chiesto perdono a Beatriz ma purtroppo non è bastato a calmare la ragazza. La marchesina si trova sempre più in difficoltà con la sua malvagia nemica e le cose si sono complicate da quando suo zio Don Alonso le ha chiesto di cacciare la nuova arrivata ma anche da quando Beatriz ha scoperto che tra lei e Curro c’è del tenero. La giovane nobile, capito che la sua preda è legata al cugino di Catalina, ha deciso di prenderlo di mira e di attuare un piano davvero subdolo e doloroso: sedurre il De La Mata e far soffrire di gelosia Martina.

Anticipazioni La Promessa: Martina costretta a cedere ai ricatti di Beatriz

Martina si renderà conto di essere in un vero e proprio guaio e di non avere molta scelta se non quella di cedere ai ricatti della nuova arrivata. Dovrà infatti organizzare un picnic per Beatriz e Curro, a cui lei ovviamente non parteciperà. La marchesina sarà costretta a fare questa scelta per evitare che tutti scoprano il suo segreto. Beatriz è infatti pronta a svergognarla davanti a tutti, prendendosi la sua vendetta. Riuscirà a conquistare il cuore di Curro e a far soffrire la sua nemica, esattamente come lei ha fatto a Madrid?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Un vestito da sposa per Maria

Salvador è tornato alla carica con Maria e, pentito per averla tenuta lontana da quando è tornato dalla guerra, ha deciso di chiederle di sposarlo. La Fernandez ha accettato di slancio anche se si è accorta che i suoi amici non ne sono stati entusiasti come avrebbe voluto. Tutti sono preoccupati per la cameriera e per i cambi così tanto repentini di umore del domestico, che sembra essere piuttosto confuso. Ma messe da parte le remore, tutti alla tenuta, si impegneranno per dare a Maria le nozze che desidera. Le sue amiche, dopo che lei avrà visto su una rivista un abito da sposa che le piace, cercheranno di riprodurlo loro, evitando che la ragazza spenda tanti soldi e facendole un grande regalo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 all'8 marzo 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.