Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 marzo 2024

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 marzo 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 marzo 2024 - Liam non riuscirà più a trattenere la gelosia nei confronti di Hope e Thomas. Dopo aver ricevuto un clamoroso no da parte di Douglas, che non vorrà tornare a casa con lui, lo Spencer accompagnerà il bambino alla Forrester Creations da sua madre e suo padre. Sarà là che vedrà sua moglie fare da modella per il Forrester, indossando uno degli abiti della collezione con un sorriso stampato sul viso. La sua reazione non si farà attendere e scoppierà totalmente quando Douglas abbraccerà i suoi genitori e chiederà loro di passare ancora del tempo tutti insieme da Eric. Intanto a casa di Brooke, Katie non si stupirà di sapere che Bill è tornato all’attacco con la sorella. La piccola Logan non si lascerà scalfire da questa novità e nello stesso tempo si lascerà sfuggire di essersi avvicinata a un altro uomo, del quale non vorrà ancora parlare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 marzo 2024 - ancora bloccato a Beirut a causa della guerra civile, mentre si sta dirigendo verso l'ambasciata insieme a Cetin, Fikret viene gravemente ferito. Hakan riesce a soccorrerlo per tempo. Il rosso viene immediatamente trasportato in ospedale: è in pessime condizioni, non è certo che ce la farà... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 marzo 2024 - Lorenzo cercherà di capire da Curro chi lo abbia visto baciarsi con Elisa. Il conte è molto preoccupato che se si venisse a scoprire che ha una relazione con la baronessa, tutti capirebbero che i due hanno tramato contro Cruz e che hanno fatto in modo che la donna fosse internata. Ma si capirebbe anche che è lui la persona che ha informato la Grazalema dei piani della marchesa. Insomma se tutto questo venisse fuori, per lui e la sua amante sarebbe una disfatta. Curro però, al corrente di tutto, non si lascerà scappare alcuna informazione non gli dirà che a stanarli è stata Jana, che lo ha subito informato. Qui la trama completa de La Promessa.

