Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lorenzo cercherà di sapere da Curro chi lo abbia visto con Elisa ma il ragazzo non gli dirà nulla.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 4 marzo 2024, alle ore 16.40, Lorenzo cercherà di capire da Curro chi lo abbia visto baciarsi con Elisa. Il conte è molto preoccupato che se si venisse a scoprire che ha una relazione con la baronessa, tutti capirebbero che i due hanno tramato contro Cruz e che hanno fatto in modo che la donna fosse internata. Ma si capirebbe anche che è lui la persona che ha informato la Grazalema dei piani della marchesa. Insomma se tutto questo venisse fuori, per lui e la sua amante sarebbe una disfatta. Curro però, al corrente di tutto, non si lascerà scappare alcuna informazione non gli dirà che a stanarli è stata Jana, che lo ha subito informato.

Anticipazioni La Promessa: Curro sa della relazione tra Lorenzo ed Elisa

Il piano di Don Lorenzo ed Elisa non è più un segreto o meglio non è più oscura la loro relazione. Jana li ha visti baciarsi e ha capito che tra loro c’è del tenero. La ragazza non ha però la certezza che i due avessero una tresca prima della partenza di Cruz; certo lo sospetta fortemente ma non ne ha le prove. Per questo motivo ha deciso di avvertire Curro, affinché il ragazzo potesse osservarli, studiare le loro mosse e magari fermarli. Il giovane conte ha ascoltato le parole della cameriera e le ha creduto ma l’ha pure messa in guardia. Dovrà stare attenta che questa verità non esca mai più dalla sua bocca, altrimenti rischierà di finire in grossi guai. Lorenzo non è certo una persona raccomandabile.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo pronto a tutto per proteggere il suo segreto

Don Lorenzo è in preda al panico. Il conte sa che qualcuno lo ha visto baciarsi con Elisa e ha persino pensato che il guardone fosse Curro. Il nobile non ha alcuna certezza di questo e cercherà di capire la verità indagando senza sosta e prendendo di mira il figlio. Per capire se lui sappia qualcosa, se sia il colpevole o se comunque sappia chi è, Lorenzo pungolerà Curro e gli chiederà senza peli sulla lingua di dirgli tutto quello che sa. Il ragazzo però non vorrà aiutarlo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro nega di sapere la verità su Lorenzo

Curro farà finta di non sapere nulla e negherà di avere idea di chi possa aver scoperto un segreto del padre. Il ragazzo si guarderà bene di dire al conte di essere a conoscenza della sua tresca e di avere la sensazione che ci sia lui dietro a tutto quello che è accaduto a Cruz. Il giovane sarà infatti certo che sua zia sia stata tradita dal cognato, già in accordo con la baronessa e pronto a mettere le mani sull’intero patrimonio del barone. Curro farà quindi in modo che il padre non si faccia strane idee e che lo lasci in pace, almeno per ora. Ma Lorenzo, credendo il suo erede il vero colpevole, comincerà a macchinare di liberarsi di lui.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.