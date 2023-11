Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 30 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 novembre 2023 - Thomas giocherà le sue carte e metterà ko Hope. Il Forrester informerà la Logan di non aver alcuna intenzione di riaccompagnare Douglas a casa da lei e di volerlo tenere con lui, alla Villa, ancora per una notte. La cosa farà spazientire sia Hope che sua madre. Brooke, accecata dalla rabbia e convinta di dover risolvere la situazione il prima possibile, deciderà di andare a parlare con Eric, per capire da lui cosa stia succedendo nella sua dimora e cosa suo nipote si sia messo in testa di fare. Il Forrester senior le sembra l’unica persona a cui rivolgersi, visto che Ridge pare aver scelto suo figlio. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 novembre 2023 - Demir si trova in carcere, ma sa che, prima o poi, la verità verrà a galla: non ha commesso il reato di cui lo accusano. Fiducioso, l'imprenditore si appresta a ricevere la visita di Sermin. Quest'ultima lo ha raggiunto perché ha un'importante rivelazione da fargli. Sermin ha scoperto che il vero nome di Umit è Ayla, nome che, tra l'altro, Sevda non faceva che ripetere nel bel mezzo di un delirio quando era ricoverata in ospedale. Le due, alla bionda è più che chiaro, si conoscono bene, però, chissà perché, lo tengono nascosto. Tuttavia, lo Yaman non è propenso a darle ascolto, tanto che arriva a cacciare via Sermin in malo modo...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 novembre 2023 - Manuel sarà ancora più confuso. Il ragazzo ha capito di provare qualcosa per Jana ma continuerà a essere legato a Jimena. Quando i due sposi si daranno un bacio, il marchese ripenserà a quello che ha scambiato con la bella cameriera. Compreso che qualcosa non va nel suo matrimonio, il giovane correrà da Martina, per chiederle se prima dell’amnesia fosse innamorato o meno di sua moglie. Intanto Don Alonso cercherà di avere informazioni su Elisa De Grazalema. Qui la trama completa de La Promessa.

