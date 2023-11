Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 novembre 2023: Thomas gioca sporco e sconvolge Hope. Non riporterà Douglas a casa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas informerà Hope di non aver alcuna intenzione di riportare Douglas a casa. La Logan rimarrà senza parole ma sarà Brooke a prendere l'iniziativa, punitiva, per prima!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 30 novembre 2023, alle ore 13.45, Thomas giocherà le sue carte e metterà ko Hope. Il Forrester informerà la Logan di non aver alcuna intenzione di riaccompagnare Douglas a casa da lei e di volerlo tenere con lui, alla Villa, ancora per una notte. La cosa farà spazientire sia Hope che sua madre. Brooke, accecata dalla rabbia e convinta di dover risolvere la situazione il prima possibile, deciderà di andare a parlare con Eric, per capire da lui cosa stia succedendo nella sua dimora e cosa suo nipote si sia messo in testa di fare. Il Forrester senior le sembra l’unica persona a cui rivolgersi, visto che Ridge pare aver scelto suo figlio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sconvolge Hope. Non le ripoterà Douglas

Hope è sconvolta dalla notizia che Deacon ha una nuova fidanzata ma per lei non sarà l’unico motivo per cui sgranare gli occhi. Dopo aver avuto una gelida conversazione con Ridge, che ha ribadito di non credere nella redenzione dello Sharpe, la ragazza telefonerà a Thomas, per chiedergli di riportare Douglas a casa. Il Forrester, dall’altra parte della cornetta, le dirà molto candidamente di non avere alcuna intenzione di riaccompagnare il figlio da lei e di volerlo invece tenere ancora a Villa Forrester, insieme a lui e a suo nonno, con cui si sta divertendo tantissimo.

Beautiful Anticipazioni: I Forrester tutti a favore di Thomas

Thomas ha dato dimostrazione di essere cambiato e di aver superato i brutti momenti in cui è sembrato un pazzo squilibrato. È quindi arrivato il momento che Douglas torni da lui e dalla sua famiglia d’origine, dopo essere stato accudito da Hope, la sua mamma adottiva. Tutti i Forrester sono d’accordo, persino Ridge, che è orgoglioso dei progressi del ragazzo e non vuole certo privarlo del suo unico figlio. La cosa però sta infastidendo Brooke, che si sente tagliata fuori da tutto e da tutti, persino da suo marito. Questa situazione non potrà continuare a lungo. La Logan deciderà di affrontare uno per uno i suoi rivali.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke promette a Hope si risolvere la situazione

Hope rimarrà di stucco nel sentire che Thomas non le riporterà Douglas e lei non potrà fare nulla. Non vorrà infatti turbare il bambino con liti famigliari e con situazioni scottanti. Per questo si limiterà ad aspettarlo ancora allo chalet. Brooke però non ci starà. Informata dalla figlia della novità inquietante, le prometterà di risolvere personalmente la questione, andando a parlare con Eric, l’unico – a suo dire – in grado di darle spiegazioni e forse persino di passare dalla sua parte. Si preparerà per andare a bussare alla sua porta e chiarire una volta per tutte che le Logan non possono essere messe in un angolo.

