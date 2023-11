Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 novembre 2023 - Ridge tornerà alla carica contro Deacon. Il Forrester sarà molto chiaro con il suo rivale e gli dirà che la sua pazienza è finita. Lo minaccerà di stare lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa. Lo Sharpe cercherà di difendersi e di ricordargli che lui sarà sempre il padre di Hope e che adesso, come gli ha già detto, vuole essere presente nella vita di sua figlia. Deacon però sta nascondendo qualcosa di molto importante: Sheila. La Carter è a casa da sola e sta per incontrare una persona, che potrebbe metterla in grande difficoltà. Intanto Liam e Brooke, i grandi esclusi dalla festa dei Forrester, parleranno del loro futuro e di quello di Douglas. Entrambi saranno d’accordo nel pensare che dietro a tutto questo ci sia un progetto subdolo e senza scrupoli.Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 novembre al 2 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 novembre 2023 - Mujgan vorrebbe che i rapporti tra l'amato e Fekeli tornassero ad appianarsi, e soprattutto che Fikret la smettesse con questa folle ossessione per lo Yaman. Pertanto, la dottoressa ha accettato di fuggire in Germania con il nipote di Lutfiye, ed ora è in sua compagnia in una stanza d'albergo. Quando Fikret si allontana un istante, l'Hekimoglu si mette a leggere il giornale, ed entra così a conoscenza di una notizia a dir poco sconvolgente: Umit, dopo aver subito un'aggressione, è finita in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. L'ex amante, appunto Demir, è stato arrestato per tentato omicidio. Il medico è sotto shock. Mujgan chiama immediatamente Bahtiyar per avere conferma e, in caso, un resoconto dettagliato di quanto è accaduto...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 novembre al 2 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 novembre 2023 - Candela sarà molto preoccupata per il futuro di Teresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’aiuto cuoca scoprirà la cameriera mentre sta scrivendo una lettera ai suoi ex datori di lavoro, per chiedere loro di tornare. La bella ex fidanzata di Mauro vorrà lasciare la tenuta e abbandonare i terribili ricordi del Barone. Ma lo farà davvero? Intanto Manuel, sempre più confuso, cercherà di capire chi abbia voluto distruggere i suoi libri sull’aviazione. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 novembre al 1°dicembre 2023.