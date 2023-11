Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 novembre 2023: Ridge passa alle maniere forti con Deacon. Non la passerà liscia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge aggredirà Deacon a Il Giardino e gli intimerà di stare lontano dalla sua famiglia, una volta per tutte. Intanto Hope...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 novembre 2023, alle ore 13.45, Ridge tornerà alla carica contro Deacon. Il Forrester sarà molto chiaro con il suo rivale e gli dirà che la sua pazienza è finita. Lo minaccerà di stare lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa. Lo Sharpe cercherà di difendersi e di ricordargli che lui sarà sempre il padre di Hope e che adesso, come gli ha già detto, vuole essere presente nella vita di sua figlia. Deacon però sta nascondendo qualcosa di molto importante: Sheila. La Carter è a casa da sola e sta per incontrare una persona, che potrebbe metterla in grande difficoltà. Intanto Liam e Brooke, i grandi esclusi dalla festa dei Forrester, parleranno del loro futuro e di quello di Douglas. Entrambi saranno d’accordo nel pensare che dietro a tutto questo ci sia un progetto subdolo e senza scrupoli.

Anticipazioni Beautiful: Ridge minaccia Deacon… ancora!

Ridge non ha dimenticato la foto di Brooke, Hope e Deacon, postata dalla piccola Logan e scattata nel suo ufficio. Il Forrester ha chiarito alla moglie le sue idee ma sembra che lo Sharpe non abbia compreso che non deve più avvicinarsi alle “proprietà” del Forrester. Conclusa la grande festa di famiglia, lo stilista raggiungerà Il Giardino per chiarire al suo rivale le sue posizioni, un’altra volta. Deacon se lo ritroverà davanti mentre sta servendo al bancone e ovviamente non ne sarà per nulla contento. Tra i due scoppierà di nuovo una lite, sempre per i soliti motivi e le solite ragioni e il barista ripeterà al suo rivale di non avere alcuna intenzione di rinunciare a sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Hope sta per incontrare Sheila

Deacon è tornato a lavoro dopo aver lasciato Sheila a casa da sola e dopo aver concordato con lei, che non uscirà senza avvertirlo. Ma lo Sharpe non ha considerato le visite che potrebbe ricevere, oltre alla sua guardia di sorveglianza. Hope busserà alla porta del padre, per avere dai lui un sostegno, non troppo di parte, per la situazione di Douglas. La ragazza però non troverà il suo papà ma una donna misteriosa, rossissima di capelli, che la lascerà senza parole. Hope non capirà di trovarsi davanti a Sheila, perché la malefica criminale avrà indossato la parrucca e fingerà di essere Lina, un’amica di papà.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Brooke preoccupati per Hope

A casa di Brooke, lei e Liam ragioneranno su come stiano andando le cose nella loro famiglia. I due sono stati esclusi dal party a casa Forrester e nessuno dei due ne è stato contento. Ma a lasciarli senza parole è stato l’invito fatto a Hope, che non avrebbe dovuto esserci ma che è stata chiamata in quanto madre di Douglas. La Logan e lo Spencer concorderanno sul fatto che la ragazza sia in pericolo e che debba guardarsi le spalle. Non si sa mai cosa i Forrester – e Thomas soprattutto – possano avere in mente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 al 2 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.