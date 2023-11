La Promessa Anticipazioni 27 novembre 2023: Teresa se ne va?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Teresa potrebbe fare presto le valigie e lasciare la tenuta. Succederà davvero?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 novembre 2023, alle ore 16.45 circa, Candela sarà molto preoccupata per il futuro di Teresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’aiuto cuoca scoprirà la cameriera mentre sta scrivendo una lettera ai suoi ex datori di lavoro, per chiedere loro di tornare. La bella ex fidanzata di Mauro vorrà lasciare la tenuta e abbandonare i terribili ricordi del Barone. Ma lo farà davvero? Intanto Manuel, sempre più confuso, cercherà di capire chi abbia voluto distruggere i suoi libri sull’aviazione.

Anticipazioni La Promessa: Teresa se ne va?

Teresa non riesce a dimenticare i terribili momenti passati alla tenuta, a causa del Barone. Anche quanto accaduto con il finto Padre Camillo ha segnato la sua sensibilità e ora proprio non sembra più avere la forza di continuare a rimanere alla Promessa. Per questo scriverà una lettera ai suoi vecchi datori di lavoro, per convincerli a tornare da loro. Candela la scoprirà mentre sarà intenta a scrivere la missiva e potrebbe cercare di convincerla a vincere tutte le sue paure, a non mandare alcun messaggio e a rimanere ancora con lei, Simona e gli altri.

La Promessa Anticipazioni: Manuel scopre che i suoi libri sono stati distrutti

Manuel ha cominciato a ricordare qualcosa del suo passato. Tutto questo grazie alla vicinanza di Jana, per cui ha scoperto di provare dei sentimenti. Il ragazzo ha confessato il suo amore alla cameriera, poco prima che lei se ne andasse per andare a lavorare nella tenuta dei Duchi De Los Infantes, come deciso da Jimena. Salutata Jana, il marchese ha pensato di riprendere in mano i suoi libri sul volo ma ha scoperto con molto stupore, che questi sono stati distrutti. Il ragazzo chiederà a Romulo spiegazioni e il maggiordomo gli dirà di averlo dovuto fare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel vicino a scoprire la verità su Jimena e Cruz?

Manuel non si capacita che i suoi libri siano stati distrutti e che a dare il comando sia stato qualcuno dall’alto. Romulo sarà molto chiaro; non ha mai voluto strappare i manuali ma è stato costretto a farlo. Il marchese si metterà alla ricerca della verità e vorrà sapere, una volta per tutte, cosa sia successo, chi abbia dato questo ordine e perché. Sarà vicino a scoprire la verità sugli inganni di Jimena e Cruz?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.