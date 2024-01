Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 gennaio 2024 - Steffy e Taylor faranno le valigie e saranno pronte a lasciare Los Angeles. Madre e figlia decideranno di prendersi una piccola pausa dallo stress accumulato in questo periodo, volando verso Aspen, nella casa in montagna – e in vendita – di Bill. Steffy informerà suo padre di questo viaggio e spererà che lui faccia qualcosa per impedirlo ma lo stilista sarà troppo impegnato a capire perché Brooke gli abbia mentito. Thomas si sarà infatti procurato la registrazione della chiamata ai servizi sociali e sarà purtroppo chiaro che la voce della persona che si è messa in contatto con la tutela dei minori, sia proprio quella della Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 25 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 25 gennaio 2024 - in uno degli allevamenti degli Yaman scoppia un'epidemia, e ciò non fa che accrescere le difficoltà economiche della famiglia. L'Altun è in crisi, ma sta per accorrere qualcuno in suo aiuto. Il Gumusoglu le offre venti milioni di dollari in cambio della metà delle quote dell'azienda, e lei accetta. Quando Fikret lo viene a sapere, va in escandescenza. Benché Zuleyha ne fosse all'oscuro, lui aveva venduto alcuni degli edifici di Istanbul ereditati da Fekeli per darle una mano a livello economico. In un secondo momento, mentre il socio le sta consegnando i soldi e parallelamente sta acquisendo le azioni, la giovane viene convocata dal procuratore, che ha una terribile notizia da darle: Demir è stato ritrovato morto. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 gennaio 2024 - Jana potrà prendersi una piccola rivincita su Petra. La ragazza approfitterà dell’assenza di Cruz per punire la domestica della marchesa, sempre ostile e cattiva con lei. Degradata a semplice cameriera, Petra non potrà difendersi. Intanto Mauro darà lezioni a Simona e Candela ma non sarà un compito facile. Le due donne si riveleranno delle alunne di non facile gestione. Qui la trama completa de La Promessa.

