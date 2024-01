La Promessa Anticipazioni 25 gennaio 2024: Jana si vendica di Petra!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana si toglierà qualche sassolino dalle scarpe e si prenderà la sua rivincita su Petra, ora priva della protezione di Cruz.

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 gennaio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Jana potrà prendersi una piccola rivincita su Petra. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza approfitterà dell’assenza di Cruz per punire la domestica della marchesa, sempre ostile e cattiva con lei. Degradata a semplice cameriera, Petra non potrà difendersi. Intanto Mauro darà lezioni a Simona e Candela ma non sarà un compito facile. Le due donne si riveleranno delle alunne di non facile gestione.

Anticipazioni La Promessa: Petra in balia dei suoi colleghi

Cruz è stata portata in manicomio e Petra è finita nei guai. Senza più la protezione della marchesa e senza il suo ruolo di sua cameriera personale, la domestica sarà in balia dei suoi colleghi. In tanti vorranno vendicarsi delle sue cattiverie, per prima Pia, che si è già vendicata di lei, dandole compiti e ordini ferrei e senza che la donna potesse fiatare. Ci sarà però un’altra persona che vorrà prendersi la sua rivincita. Stiamo parlando di Jana!

La Promessa Anticipazioni: Jana si vendica di Petra

Petra è rimasta senza protezione e con Cruz in manicomio è tornata a essere una cameriera come tutti gli altri. La donna non ha conquistato la simpatia di nessuno alla tenuta e tutti i domestici approfitteranno di questo momento per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Jana non farà eccezione. La giovane si prenderà una piccola rivincita su di lei, che le ha messo i bastoni tra le ruote sin dal suo arrivo e che ultimamente l’ha pure costretta a tornare a lavoro nonostante non fosse tornata in salute. Insomma la bionda cameriera si farà sentire anche se non vorrà essere perfida come Petra.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro in difficoltà con Simona e Candela

Simona e Candela hanno espresso il desiderio di imparare meglio a leggere e scrivere. Ad aiutare le due donne sarà Mauro ma capirà subito che il suo compito non sarà per nulla facile. Le amiche si dimostreranno delle allieve difficili da gestire e il povero cameriere dovrà fare ricorso a tutta la sua pazienza. Getterà la spugna e chiamerà qualcuno che sappia affrontare la situazione con più pazienza? Vi anticipiamo che la risposta è sì e che presto arriverà un altro insegnante per le cuoche.

