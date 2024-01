Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 gennaio 2024: Steffy e Taylor lasciano Los Angeles!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy e Taylor saranno pronte a partire per Aspen e Ridge non le fermerà. Lo stilista sarà tormentato dall'ennesimo tradimento, ora certo, di Brooke!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 gennaio 2024, alle ore 13.45, Steffy e Taylor faranno le valigie e saranno pronte a lasciare Los Angeles. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che madre e figlia decideranno di prendersi una piccola pausa dallo stress accumulato in questo periodo, volando verso Aspen, nella casa in montagna – e in vendita – di Bill. Steffy informerà suo padre di questo viaggio e spererà che lui faccia qualcosa per impedirlo ma lo stilista sarà troppo impegnato a capire perché Brooke gli abbia mentito. Thomas si sarà infatti procurato la registrazione della chiamata ai servizi sociali e sarà purtroppo chiaro che la voce della persona che si è messa in contatto con la tutela dei minori, sia proprio quella della Logan.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ha le prove che Brooke sia colpevole

Thomas è partito in quarta, certo che dietro alla chiamata ai servizi sociali ci fosse Brooke. Il giovane non ha avuto alcun dubbio in merito ma per avere le prove in mano e convincere suo padre, ha dovuto chiamare un suo vecchio amico, in grado di procurargli la registrazione della denuncia – a suo carico – alla tutela dei minori. Il giovane Forrester si è così procurato una prova, che si rivelerà schiacciante, contro la sua matrigna. Quando infatti lui e Ridge ascolteranno il file si renderanno conto che la voce è proprio quella di Brooke. Lo stilista avrà quindi la conferma che sua moglie gli ha mentito.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Taylor in partenza per Aspen

Taylor vuole andarsene e lasciare Los Angeles, una città in cui – negli ultimi mesi – si sono riaperte antiche ferite. La Hayes è distrutta dal comportamento di Ridge e non vuole più essere al centro di un tira e molla, che dura ormai da più di trent’anni. Steffy le ha proposto di riprendere fiato partendo ad Aspen con lei. La ragazza ha usato la scusa di dover decidere se comprare o meno la casa in montagna di Bill e quale migliore maniera se non recarsi sul posto e vedere quali sensazioni le regala quella dimora? La Forrester convincerà sua madre a seguirla e a prendersi un periodo di pausa. La giovane però non partirà prima di aver avvisato suo padre di questa novità, nella speranza che – raccontandogli tutto – si convinca a fermarle… ma non succederà come lei desidera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge tormentato dal tradimento di Brooke

Ridge non riuscirà a essere lucido e non comprenderà che Taylor sta partendo per causa sua. Le parole di sua figlia non faranno breccia nel suo cuore, tormentato dall’ennesimo tradimento di Brooke. Dopo aver ascoltato la registrazione della chiamata ai servizi sociali, lui e Thomas non hanno avuto più dubbi che a chiamare la tutela dei minori sia stata la Logan. Il Forrester senior sarà deluso e amareggiato sia per quello che sua moglie ha fatto a suo figlio sia, e forse soprattutto, per le bugie che gli ha raccontato. Il designer non si capaciterà del fatto che la sua consorte abbia negato con tutte le forze di essere colpevole e, sicuro che affrontandola di nuovo la donna confesserà, deciderà di darle ancora una possibilità di uscire allo scoperto e di chiarire. Thomas non ne sarà per nulla entusiasta.

