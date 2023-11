Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 24 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 novembre 2023 - Sheila prenderà sempre più possesso della casa di Deacon. Lo Sharpe sarà totalmente incapace di fermare la Carter e non riuscirà a convincerla ad andarsene, forse davvero allettato dalla prospettiva di avere tanti soldi nelle sue tasche. Intanto a casa di Eric, Donna informerà tutti di avere una bella sorpresa per il suo compagno. La Logan mostrerà alla famiglia un grande cambiamento sul camino della villa. I Forrester saranno entusiasti di questa novità e continueranno a godersi la bella serata, per festeggiare il ritorno di Finn e della felicità di Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 novembre 2023 - Fekeli parla a Lutfiye della relazione tra Fikret e Mujgan, ed esprime una certa preoccupazione per il nipote. Inoltre, l'uomo viene a sapere che forse l'incidente che ha avuto Zuleyha è stato causato da qualcuno, e così pensa immediatamente a Fikret e lo denuncia, per proteggere Demir e la sua famiglia. Il ragazzo viene arrestato, ma poi subito rilasciato perché estraneo ai fatti. Fikret, furioso, dice a a Fekeli che non si considera più suo nipote... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 novembre 2023 - Candela farà ritorno a casa. La cameriera, dopo aver liquidato Gregorio, tornerà alle sue mansioni ma cercherà di stare ben lontana da Simona. Più tardi sorprenderà Teresa intenta a scrivere una lettera. La cameriera sarà costretta a confessarle che ha intenzione di chiedere ai suoi ex datori di lavoro, di riassumerla. Intanto Manuel chiederà a Romulo che fine abbiano fatti i suoi libri sull’aviazione. Il maggiordomo gli farà capire che sono stati gettati per ordine di qualcuno di molto potente alla tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

