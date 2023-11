La Promessa Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 novembre 2023: Jimena aggredisce Catalina e manda via Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 20 al 24 novembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 20 al 24 novembre 2023.

Puntata di Lunedì 20 novembre 2023

Lope e Simona comunicano a Pia dell’allontanamento temporaneo di Candela dalla tenuta. I due chiedono alla governante di aiutarli a coprire la sua assenza e di fingere che vada tutto bene con Don Gregorio e Petra. Teresa sostituisce momentaneamente l’aiuto cuoca.

Puntata di Martedì 21 novembre 2023

Lorenzo ha una strategia, ovvero vuole che Curro si schieri contro Cruz, sua zia e stia dalla sua parte. Il conte vuole il figliastro al suo fianco, per avere l’eredità che gli spetta. Jimena intanto se la prende con Catalina per aver fatto ricostruire l’aereo di Manuel e avergli rimesso in testa antichi e fastidiosi pensieri. La marchesina accusa la cognata di non aver obbedito a Cruz, che aveva vietato di ricordargli della sua passione per il volo.

Puntata di Mercoledì 22 novembre 2023

Jimena non si ferma qui. Dopo aver affrontato Catalina, la marchesina si dirige da Cruz e le rivela tutto quello che è successo e le promette che farà di tutto per impedire al marito di volare ancora, anzi gli farà passare la passione, una volta per tutte. Poi raggiunge Jana e la informa di un nuovo incarico che dovrà svolgere lei personalmente… a casa dei Duchi De Los Infantes.

Puntata di Giovedì 23 novembre 2023

Jimena manda Jana a lavorare a casa dei suoi genitori. La marchesa dice alla cameriera che i duchi hanno bisogno di una mano nelle loro terre ma omette di dire che il lavoro sarà molto duro. Catalina invece consegna a Lope la sua parte di proventi per la vendita di confettura e gli comunica che intende aumentare la produzione e che per farlo, si attrezzeranno ancora meglio.

Puntata di Venerdì 24 novembre 2023

Alonso chiede a Martina scusa per averle risposto male il giorno prima e per aver rifiutato, con così poco tatto, di aiutare lei e Maria. Il marchese troverà il tempo di cercare informazioni su Salvador? Intanto Petra rivela a Teresa che presto ci sarà un posto come cameriera personale. La donna spera anzi ne è convinta, che Cruz licenzi Pia per le sue menzogne.

