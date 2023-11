Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 novembre 2023: Sheila seduce e conquista Deacon mentre Donna sorprende Eric!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila si comporterà sempre più come una coinquilina innamorata mentre Donna stupirà tutti cambiando il quadro sopra il camino di Villa Forrester.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Sheila prenderà sempre più possesso della casa di Deacon. Lo Sharpe sarà totalmente incapace di fermare la Carter e non riuscirà a convincerla ad andarsene, forse davvero allettato dalla prospettiva di avere tanti soldi nelle sue tasche. Intanto a casa di Eric, Donna informerà tutti di avere una bella sorpresa per il suo compagno. La Logan mostrerà alla famiglia un grande cambiamento sul camino della villa. I Forrester saranno entusiasti di questa novità e continueranno a godersi la bella serata, per festeggiare il ritorno di Finn e della felicità di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Sheila nuova coinquilina di Deacon

Sheila ha corrotto Deacon e pare proprio che sia riuscita nel suo intento. Lo Sharpe, probabilmente attirato dalla prospettiva di avere tanti soldi e di rifarsi una vita, non ha più avuto la forza di cacciare la Carter e ora lei comincerà a comportarsi come se fosse una semplice coinquilina, con qualche ammodernamento del piccolo appartamento del barista. Ma la cosa ancora più inquietante sarà che la rossa inizierà a diventare una vera e propria compagna innamorata.

Beautiful Anticipazioni: Deacon e Sheila sono innamorati?

Il comportamento di Sheila e di Deacon sarà sempre più ambiguo. Se da una parte la Carter continuerà a comportarsi come una coinquilina innamorata, lo Sharpe non avrà la forza e forse la voglia, di mettere alla porta la sua nuova amica. Tra i due si sta creando un rapporto stranissimo, una sorta di relazione tra galeotti, che forse potrebbe diventare amore. Ma l’arrivo improvviso di Hope, a casa del padre, potrebbe cambiare tutto… o forse no.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna stupisce tutti con un regalo per Eric

A Villa Forrester c’è grande festa. Tutti sono riuniti per brindare al ritorno a casa di Finn e persino Li è stata invitata, nonostante gli screzi con Steffy. Grandi assenti solo Liam e Brooke, esclusi perché non fanno parte della famiglia. Donna avrà un’ulteriore sorpresa per tutti. Mostrerà infatti di aver fatto un piccolo cambio sul camino della grande casa. Al posto del ritratto della donna di casa Forrester, la Logan avrà fatto sistemare una grande immagine di Eric, l’unico degno – secondo lei – di stare là sopra e di avere così tanta importanza. Insomma il quadro magico di Villa Forrester da ora in poi dovrà ritrarre il vero capostipite di tutto il clan Forrester e non la sua compagna. Eric, Ridge, Taylor così come Steffy e Thomas, saranno molto contenti di questa novità e applaudiranno con amore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.