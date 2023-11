Terra Amara Anticipazioni 24 novembre 2023: Fekeli denuncia Fikret e lo fa arrestare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 24 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli, certo della colpa di Fikret, sporge denuncia contro di lui...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 24 novembre 2023, alle 14:10, Fekeli parla a Lutfiye della relazione tra Fikret e Mujgan, ed esprime una certa preoccupazione per il nipote. Inoltre, l'uomo viene a sapere che forse l'incidente che ha avuto Zuleyha è stato causato da qualcuno, e così pensa immediatamente a Fikret e lo denuncia, per proteggere Demir e la sua famiglia. Il ragazzo viene arrestato, ma poi subito rilasciato perché estraneo ai fatti. Fikret, furioso, dice a a Fekeli che non si considera più suo nipote...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ha abortito...

Zuleyha ha avuto un brutto incidente stradale. A trovarla priva di sensi nella propria automobile è stata Umit, la quale la stava raggiungendo per informarla della sua tresca con Demir. La Kahraman le ha prestato soccorso, e l'ha portata in ospedale. Qui la signora è stata operata d'urgenza, ed il delicato intervento chirurgico a cui è stata sottoposta le ha salvato la vita, ma non quello del bambino che portava in grembo. Infatti, l'Altun era incinta al momento dell'impatto, ed ora, proprio a causa di ciò, non lo è più.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli sotto shock!

Fekeli sta parlando di nuovo con Lutfiye di Fikret, e si dice sempre più preoccupato per lui. L'uomo ha il terrore che Fikret possa finire con il fare del male a qualcuno, e di conseguenza con il cacciarsi in grossi guai. Poco dopo, Fekeli entra a conoscenza di quanto accaduto all'ex sarta, e resta di stucco. L'imprenditore è molto dispiaciuto per Zuleyha, ma va nel panico nel momento in cui scopre che l'incidente che ha avuto potrebbe anche non essere propriamente un incidente: qualcuno potrebbe averlo causato!

Fekeli fa arrestare Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 novembre 2023

Fekeli ha il forte sospetto che a causare l'incidente della moglie di Demir sia stato il nipote. Intenzionato a prendere in mano la situazione, perché determinato a proteggere la famiglia Yaman, il padrino del defunto Yilmaz prende una drastica decisione: raggiunge le autorità per sporgere denuncia contro Fikret. Quest'ultimo viene arrestato e ascoltato, ma, nel giro di poco tempo, viene rilasciato, poiché ritenuto estraneo ai fatti. Fikret torna a piede libero e, evidentemente deluso, si dirige verso Fekeli per dirgli di non considerarsi più suo nipote!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.