La Promessa Anticipazioni 24 novembre 2023: Candela è tornata ma ha un nuovo segreto da nascondere!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Candela è tornata e sarà subito testimone di un nuovo segreto...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 24 novembre 2023, alle ore 16.45, Candela farà ritorno a casa. La cameriera, dopo aver liquidato Gregorio, tornerà alle sue mansioni ma cercherà di stare ben lontana da Simona. Più tardi sorprenderà Teresa intenta a scrivere una lettera. La cameriera sarà costretta a confessarle che ha intenzione di chiedere ai suoi ex datori di lavoro, di riassumerla. Intanto Manuel chiederà a Romulo che fine abbiano fatti i suoi libri sull’aviazione. Il maggiordomo gli farà capire che sono stati gettati per ordine di qualcuno di molto potente alla tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Candela è tornata!

Candela ha fatto ritorno alla tenuta ma non vuole in nessun modo avere a che fare con Simona. L’aiuto cuoca cercherà di stare lontana dalla sua ex amica, ancora incapace di perdonarla. Affronterà Don Gregorio a cui rivelerà di essersi assentata per questioni personali e inventerà una buona scusa, senza che né Lope né Simona debbano intervenire in suo favore. Poi però sarà testimone di un segreto, che coinvolgerà Teresa.

La Promessa Anticipazioni: Teresa vuole licenziarsi

Candela scoprirà un segreto che riguarda Teresa. La cameriera non ha ancora superato lo shock della morte del Barone e non riesce a trovare pace, almeno non a La Promessa. L’aiuto cuoca la sorprenderà mentre sta scrivendo una lettera ai suoi vecchi datori di lavoro, per chiedere di riassumerla nella loro casa. Il suo intento è quello di licenziarsi dalla tenuta e di allontanarsi dai brutti ricordi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel chiede a Romulo dove sono finiti i suoi libri sull’aviazione

Manuel ha confessato a Jana di amarla ma la ragazza ha dovuto lasciare la tenuta, per andare a lavorare dai Duchi. Il marchese avrà così tempo di dedicarsi al volo, di cui ha riscoperto la passione. Ma si accorgerà che non ha più i suoi libri. Chiederà a Romulo dove siano finiti e il maggiordomo sarà costretto a dirgli che sono stati distrutti ma non per sua volontà ma per ordine di qualcuno dall’alto. Manuel capirà chi ha voluto farli sparire?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.