Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 novembre 2023: Zuleyha perde il bambino a causa di un incidente!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 20 al 26 novembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10, e la domenica dalle 21:20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 novembre 2023

Dopo che Gaffur ha rischiato di morire nell'incendio appiccato da Fikret nelle stalle, Demir e Zuelyha decidono di permettergli di tornare a stare alla tenuta. Gulten, però, crede che sia il caso di avvisare prima Saniye, per evitare che si arrabbi. Dopodiché, lo Yaman e Fekeli passeggiano insieme davanti a tutta Cukurova, per dimostrare a tutti che ormai sono alleati.

Puntata in onda Martedì 21 novembre 2023

Finalmente è giunto il grande giorno di Rasit e Fadik: i due innamorati convolano a nozze. Purtroppo, però, qualcosa va storto: durante il ricevimento, piomba all'improvviso una donna misteriosa, la quale sostiene di essere la vera moglie dello sposo. Tra lo sgomento generale, Demir e Gaffur allontanano Rasit e gli intimano di non farsi vedere mai più.

Puntata in onda Mercoledì 22 novembre 2023

Zuleyha ha svelato a Sermin di essere incinta. Quest'ultima lo ha riportato a Fusun, mentre Mujgan origliava; allora, la dottoressa ha riportato tutto ad Umit che, presa dalla rabbia, decide di raccontare alla rivale in amore la verità su lei e Demir. Lungo la strada, però, la Kahraman s'imbatte nell'Altun che appare gravemente ferita a causa di un incidente.

Puntata in onda Giovedì 23 novembre 2023

Umit soccorre Zuleyha e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. La giovane si salva, ma perde il bambino che portava in grembo. Intanto, Sermin entra in possesso di una lettera dell'ex marito, Sabahattin, indirizzata ad Umit; così, la bionda scopre che in verità il primario si chiama Ayla, nome che Sevda chiamava mentre stava delirando.

Puntata in onda Venerdì 24 novembre 2023

Fekeli parla a Lutfiye della relazione tra Fikret e Mujgan, ed esprime una certa preoccupazione per il nipote. Inoltre, l'uomo viene a sapere che forse l'incidente che ha avuto Zuleyha è stato causato da qualcuno, e così pensa immediatamente a Fikret e lo denuncia, per proteggere Demir e la sua famiglia. Il ragazzo viene arrestato, ma poi subito rilasciato perché estraneo ai fatti. Fikret, furioso, dice a a Fekeli che non si considera più suo nipote.

Puntate in onda Sabato 25 novembre 2023

Fekeli si scusa con Fikret per averlo accusato e denunciato, però quest'ultimo non riesce a perdonarlo perché sente che lo zio ha tradito la sua fiducia. Intanto, Umit va a trovare Zuleyha per assicurarsi che stia bene, mentre Demir, irritato delle continue visite dell'ex amante, le intima di non farsi più vedere. Sermin, invece, rivela a Lutfiye che la donna che Sevda chiamava mentre delirava era proprio la Kahraman, che in realtà si chiama Ayla. Dopodiché, la zia di Fikret va in ospedale per parlare con il primario.

Puntate in onda Domenica 26 novembre 2023

Sevda cerca di convincere Umit a dimenticare Demir, ma la giovane passa al contrattacco e la minaccia: se non l'aiuterà a distruggere il matrimonio dell'imprenditore e di Zuleyha, non la rivedrà mai più. Allora, la cantante comincia ad insinuare il dubbio nello Yaman che la moglie possa ancora pensare a Yilmaz. Inoltre, poco dopo Sevda fa pubblicare un annuncio sul giornale, per far capire alla Kahraman che farà tutto ciò che le ha chiesto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.