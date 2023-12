Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 22 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 dicembre - Liam deciderà di intervenire personalmente per fermare Thomas. Lo Spencer, dopo aver visto sua moglie crollare e lasciarsi andare a un pianto a dirotto, sceglierà di affrontare il Forrester e di riprendersi Douglas costi quel che costi. Per questo motivo busserà alla porta di casa di Eric, sorprendendo il suo rivale. Intanto Sheila riuscirà a fuggire da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei. Tornata a casa di Deacon, la rossa cederà alla tensione e rivelerà al suo amico del suo grande desiderio di recuperare il rapporto con suo figlio, il prima possibile. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 dicembre - Zuleyha è in preda al panico. Dopo l'assalto del gruppo di uomini armati, Demir è scomparso. La giovane teme che sia stato rapito dai malviventi. Intanto, Saniye e Gaffur sono in attesa che la piccola Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma. Umit, invece, sta convincendo il procuratore che sia stato proprio lo Yaman ad organizzare l’assalto a casa sua, così da creare un diversivo per provare ad eludere la giustizia... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 dicembre 2023 - Jana tornerà alla tenuta ma le sue condizioni di salute saranno preoccupanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera, finito il suo servizio a casa dei Duchi De Los Infantes, farà ritorno alla Promessa. La giovane sarà evidentemente provata, stanca, deperita e malata. Cosa le sarà successo? Maria e Mauro correranno in suo soccorso e la porteranno nella sua camera, senza avvertire nessuno. Solo Manuel verrà messo al corrente di quanto sta succedendo e il giovane vorrà vedere la cameriera il prima possibile. Qui la trama completa de La Promessa.

