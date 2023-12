Terra Amara Anticipazioni 22 dicembre 2023: Demir è scomparso e Uzum è in coma!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 22 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir è sparito, mentre Uzum è in pericolo di vita...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 22 dicembre 2023, alle 14:10, Zuleyha è in preda al panico. Dopo l'assalto del gruppo di uomini armati, Demir è scomparso. La giovane teme che sia stato rapito dai malviventi. Intanto, Saniye e Gaffur sono in attesa che la piccola Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma. Umit, invece, sta convincendo il procuratore che sia stato proprio lo Yaman ad organizzare l’assalto a casa sua, così da creare un diversivo per provare ad eludere la giustizia...

Terra Amara Anticipazioni: Villa Yaman viene presa d'assalto!

Demir è di nuovo dietro le sbarre. Quest'ultimo sa che ha poche chance di tornare a piede libero, perché le prove che lo inchiodano per l'assassinio di Sevda sono schiaccianti. Tuttavia, lo Yaman sa anche deve ricongiungersi con la propria famiglia, poiché sia Zuleyha che i bambini sono in grave pericolo: oltre ad Umit, c'è un'altra minaccia, ossia Hakan, l'ex socio assetato di vendetta. Fikret vuole aiutarlo ad evadere e a fuggire in Sira, ma il fratellastro non ha nessuna intenzione di scappare. Non appena esce di prigione, Demir corre verso la tenuta, dove sta per arrivare un gruppo di uomini armati.

Terra Amara Anticipazioni: Demir è stato rapito?

Dei delinquenti hanno preso d'assalto la villa, ed ora che se ne sono andati, l'Altun è in preda al panico. La signora non ha idea di che fine abbia fatto il marito, e teme il peggio. Zuleyha è sempre più convinta del fatto che lo Yaman sia stato rapito dai malviventi, ed ha il terrore che possano avergli fatto del male. E se lo avessero ucciso? L'ex sarta è disperata...

Uzum in coma, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 dicembre 2023

Oltre all'Altun, anche Saniye e Gaffur sono distrutti dal dolore. Durante l'assalto alla villa, c'è stata una sparatoria in cui è rimasta ferita la piccola Uzum. Quest'ultima è stata colpita da un proiettile, ed ora è ricovera in ospedale, in coma. Moglie e marito hanno paura che Uzum non riaprirà mai gli occhi, perché purtroppo c'è effettivamente questa eventualità. Intanto, Umit porta avanti il diabolico piano che ha escogitato per distruggere l'ex amante. La dottoressa sta convincendo il procuratore che sia stato proprio Demir ad organizzare l'attacco, così da cercare un diversivo per eludere la giustizia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 23 dicembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.