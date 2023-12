La Promessa Anticipazioni 22 dicembre 2023: Jana torna alla tenuta ma è malata!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana farà ritorno alla tenuta ma le sue condizioni di salute saranno preoccupanti.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 dicembre 2023, alle ore 16.45, Jana tornerà alla tenuta ma le sue condizioni di salute saranno preoccupanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera, finito il suo servizio a casa dei Duchi De Los Infantes, farà ritorno alla Promessa. La giovane sarà evidentemente provata, stanca, deperita e malata. Cosa le sarà successo? Maria e Mauro correranno in suo soccorso e la porteranno nella sua camera, senza avvertire nessuno. Solo Manuel verrà messo al corrente di quanto sta succedendo e il giovane vorrà vedere la cameriera il prima possibile.

Anticipazioni La Promessa: Jana torna a casa ma…

Jana ha dovuto lasciare la tenuta e andare a lavorare per i Duchi De Los Infantes. Questi sono stati gli ordini di Jimena, che ha cercato di sbarazzarsi della ragazza. La moglie di Manuel ha organizzato tutto nei minimi dettagli ma non ha fatto i conti con la forza della bella cameriera. Jana non solo non si è piegata alle fatiche che ha dovuto affrontare a casa dei genitori della sua rivale ma riuscirà persino a tornare alla Promessa. Le sue condizioni di salute saranno però preoccupanti. Cosa le sarà accaduto esattamente?

La Promessa Anticipazioni: Jana maltrattata dai Duchi

Jimena aveva fatto credere a Jana e a tutti che la cameriera dovesse occuparsi di dare una mano ai Duchi, per gestire un evento molto particolare, che ci sarebbe stato nella loro residenza. La ragazza in realtà è stata messa a lavorare nei campi e le sue giornate sono state dure e faticose. Il suo fisico ha risentito dello sforzo ed è per questo che, appena tornata alla tenuta dei Lujan, si reggerà a stento in piedi. Maria e Mauro correranno in suo soccorso e la porteranno immediatamente nella sua camera, senza che i marchesi lo scoprano. Aspetteranno che si riprenda prima di chiederle cosa le sia accaduto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel corre da Jana

Maria e Mauro accoglieranno Jana e cercheranno di prestarle le prime cure. Il cameriere correrà a informare Manuel del ritorno della ragazza e lo informerà che le sue condizioni di salute sono molto preoccupanti. Il marchese farà di tutto per incontrare la sua amata il prima possibile e senza che nessuno si accorga di nulla. Ma riuscirà a eludere la sorveglianza stretta di Cruz e Jimena, sempre pronte a controllare le sue mosse?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.