Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 20 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 dicembre - Brooke troverà Taylor seduta sulla scrivania di Ridge. Questa visione, orribile, manderà nel pallone la Logan, che tornerà a punzecchiare la sua rivale, arrivando a ricordarle che il Forrester è suo marito. Intanto a casa di Steffy, Sheila avrà brutte intenzioni. La Carter entrerà nel salone di Steffy e approfitterà della distrazione di Finn per fare qualcosa che potrebbe mettere la famiglia Forrester di nuovo in grossi guai. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 dicembre - la procura ha deciso di aprire un fascicolo su Demir, sospettato di aver ucciso Sevda. Intanto, però, il giovane sta portando avanti le indagini sul rapimento della piccola Leyla. Per fortuna, può contare sull'aiuto di Fikert, il quale dice al fratello che il vero responsabile potrebbe essere tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio socio del signore che vuole fargliela pagare, poiché Demir lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 23 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 dicembre 2023 - Pia e Don Gregorio diventeranno marito e moglie. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante e il maggiordomo, costretti a sposarsi dai marchesi, diranno il loro sì e cominceranno i pochi e modesti festeggiamenti in loro onore. Pia però si sentirà male e dovrà andare in camera e passare il resto della giornata da sola. Intanto non si placheranno le liti tra Candela e Simona. Le due diventeranno sempre più irritabili e finiranno per lanciarsi addosso farina e ortaggi. Lope dovrà intervenire per fermarle e per salvare la cucina. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 dicembre 2023.