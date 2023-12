La Promessa Anticipazioni 20 dicembre 2023: Pia si sente male. Le sue condizioni sono preoccupanti?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia ha un malore durante il suo matrimonio e sarà costretta a tornare in camera. Intanto Candela e Simona si lanceranno ortaggi e farina.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 20 dicembre 2023, alle ore 16.45, Pia e Don Gregorio diventeranno marito e moglie. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante e il maggiordomo, costretti a sposarsi dai marchesi, diranno il loro sì e cominceranno i pochi e modesti festeggiamenti in loro onore. Pia però si sentirà male e dovrà andare in camera e passare il resto della giornata da sola. Intanto non si placheranno le liti tra Candela e Simona. Le due diventeranno sempre più irritabili e finiranno per lanciarsi addosso farina e ortaggi. Lope dovrà intervenire per fermarle e per salvare la cucina.

Anticipazioni La Promessa: Pia si sente male

Cruz era pronta a licenziare Pia ma l’intervento di Don Gregorio ha evitato il peggio. La governante e il maggiordomo hanno però dovuto sottostare ai comandi dei marchesi che, per evitare lo scandalo, li hanno costretti a sposarsi. I due domestici hanno organizzato in fretta e furia una cerimonia senza fronzoli e senza banchetto. Pia sposerà il suo collega con una cerimonia molto veloce ma sarà costretta a rinunciare a quel poco che aveva organizzato per il dopo. La donna avrà infatti un malore e dovrà tornare in camera per riposare. Passerà tutto il tempo da sola.

La Promessa Anticipazioni: La salute di Pia preoccupa il personale de La Promessa

Il malore che Pia avrà al suo matrimonio verrà ricondotto alla sua gravidanza. Nessuno darà troppo peso a quello che le è successo. Presto però i malesseri della governante diventeranno frequenti. Tra i domestici comincerà a esserci una grande preoccupazione per lei e sarà Jana, con le sue competenze mediche, a volerci vedere più chiaro. La ragazza scoprirà una verità piuttosto inquietante, che lascerà tutti di stucco. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Volano ortaggi tra Candela e Simona

La guerra tra Candela e Simona non accenna a finire. Le due donne non hanno alcuna intenzione di fare pace o meglio Candela non può perdonare Simona per averle tenuto nascosto un segreto così importante, per tanto tempo. L’ira tra le due cuoche arriverà al culmine e si ritroveranno a lanciarsi ortaggi e farina in cucina. Lope sarà costretto a intervenire per fermarle e per impedire che facciano danni. Dovranno però presto trovare una soluzione a questo rapporto ormai diventato ingestibile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.