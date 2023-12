Terra Amara Anticipazioni 20 dicembre 2023: Demir viene arrestato per l'omicidio di Sevda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 20 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir è spacciato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 20 dicembre 2023, alle 14:10, alla fine, il rapitore decide di far ritrovare la piccola Leyla ai suoi genitori. La bambina è sta bene, e Demir ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato alle ricerche. Inoltre, il giovane dichiara pubblicamente che Fikret è suo fratello, e che dovrà essere considerato uno Yaman. Dopodiché, i gendarmi fanno irruzione per arrestare Demir, sospettato di aver ammazzato Sevda. Gli indizi contro di lui sono schiaccianti...

Terra Amara Anticipazioni: Chi è Hakan?

Demir è in pena per la scomparsa della piccola Leyla, però non ha alcuna intenzione di piangersi addosso e restare con le mani in mano. Il giovane, servendosi dell'aiuto di Fikret, è sulle tracce della figlioletta. Mentre lo Yaman continua a pensare che dietro al rapimento ci sia Umit, il fratellastro gli dice che potrebbe sbagliarsi: forse, invece, è opera di tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio compagno di università dell'imprenditore, nonché ex socio deluso assetato di vendetta. Pare infatti che Demir gli abbia voltato le spalle nel momento del bisogno...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Zuleyha riabbracciano Leyla!

Dopo numerosi buchi nell'acqua, alla fine è il rapitore stesso a decidere di riconsegnare Leyla ai genitori. Finalmente, Zuleyha ed il marito possono ricongiungersi con la bambina. Dopo averla stretta a loro commossi, i due capiscono che è il caso di ringraziare tutti coloro i quali li hanno aiutati nelle ricerche. In particolar modo, lo Yaman vuole ringraziare Fikret, che gli ha dato una mano più di chiunque altro.

Demir in arresto, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 dicembre 2023

Il signore della tenuta sta ringraziando pubblicamente il nipote di Fekeli e Lutfiye per l'aiuto che gli ha dato nelle ricerche di Leyla, ma ha anche qualcos'altro da dire. Demir annuncia che Fikret è il fratello, e da questo momento in avanti sarà ufficialmente un membro della famiglia. Purtroppo, però, sta per accadere qualcosa che guasterà la festa a tutti i presenti, soprattutto al padrone di casa. I gendarmi fanno irruzione alla villa con il solo intento di mettere le manette ai polsi allo Yaman. Quest'ultimo è sospettato di aver commesso l'omicidio di Sevda, e le prove che lo inchiodano sono schiaccianti.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.