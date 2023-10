Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 2 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 ottobre 2023 - Ridge e Brooke affronteranno faccia a faccia Mike. Dopo aver saputo che il Guthrie sta lavorando in prigione, in due hanno capito che è stato lui ad aiutare Sheila a fuggire. Decisi a scoprire dove si sia nascosta la Carter, i Forrester lo interrogheranno insieme a Baker e lo minacceranno di grandi punizioni, se non parlerà. Intanto Finn, sempre più in balia della madre, le chiederà come mai sia vivo e come abbia fatto lei da sola a salvarlo. Il ragazzo scoprirà con orrore cosa è davvero successo. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 ottobre 2023 - Fekeli sta per dare in escandescenza. L'uomo entra a conoscenza dei progetti di Behice e Mujgan, e non la prende per niente bene. Le due hanno intenzione di lasciare Cukurova con il piccolo Kerem Ali per trasferirsi ad Istanbul. Fekeli, furioso, le caccia entrambe di casa. A questo punto, le Hekimoglu si stabiliscono in un hotel, dove incontrano un avvocato. Quest'ultimo non ha buone notizie da dare loro: il patrimonio del defunto consorte è molto meno consistente di quanto credessero...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 ottobre 2023 - Jimena si ribellerà al volere del padre. La ragazza non vorrà rinunciare per nulla al mondo al matrimonio con Manuel e per questo si rifiuterà di lasciare la tenuta e di tornare a casa. Il Duca sarà costretto a darle retta e si lascerà persino convincere a rimanere a La Promessa, per fugare ogni suo dubbio sulla bancarotta dei marchesi. Jimena riuscirà a convincerlo a lasciarla diventare di nuovo la signora Lujan? Qui la trama completa de La Promessa.

