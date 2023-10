La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2023: Jimena disobbedisce agli ordini del padre. Sposerà Manuel a ogni costo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena si rifiuterà di annullare le nozze con Manuel e disubbidirà al padre. Il Duca sarà costretto a...

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Jimena si ribellerà al volere del padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza non vorrà rinunciare per nulla al mondo al matrimonio con Manuel e per questo si rifiuterà di lasciare la tenuta e di tornare a casa. Il Duca sarà costretto a darle retta e si lascerà persino convincere a rimanere a La Promessa, per fugare ogni suo dubbio sulla bancarotta dei marchesi. Jimena riuscirà a convincerlo a lasciarla diventare di nuovo la signora Lujan?

Anticipazioni La Promessa: Il Duca pronto a rompere il fidanzamento di Jimena e Manuel

Le nozze di Jimena e Manuel sono in pericolo. Il Duca De Los Infantes ha scoperto dal finto Padre Camillo, che i marchesi sono in bancarotta e che, per questo, hanno deciso di organizzare un matrimonio tra Manuel e Jimena. Oramai certo che i suoi “amici” hanno intenzione di fregarlo e di salvarsi grazie alle sue ricchezze, il nobile vuole annullare il fidanzamento della figlia e farla allontanare dalla tenuta. Ma dovrà vedersela con Jimena stessa, decisa a non veder sfumare la sua opportunità di stare accanto al Lujan.

La Promessa Anticipazioni: Jimena innamorata di Manuel?

Jimena sta imbrogliando Manuel e gli sta facendo credere che loro, prima della sua amnesia, si amassero tantissimo. La ragazza sta giocando sporco, soprattutto perché ha volutamente impedito che il Lujan si ricordasse della sua passione per il volo. Questo particolare non è piaciuto per nulla né a Catalina né a Jana, che invece si sono attivate per restituire a Manuel la sua più grande passione. Il comportamento di Jimena è molto strano e piuttosto subdolo. La ragazza, che sembra essersi innamorata del suo fidanzato, è ossessionata dall’idea del matrimonio con lui e per questo, anche davanti alle richieste – piuttosto esplicite – di suo padre, non si piegherà al suo volere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena rifiuta di non sposare Manuel

Il Duca non è riuscito a parlare con Don Alonso e ha deciso di andare dritto al punto con sua figlia. Il nobile ha parlato chiaro alla ragazza e le ha imposto di tornare con lui, immediatamente, a casa. Jimena non darà retta a una sola parola del suo amato padre anzi ribatterà che non intende andarsene e abbandonare Manuel, che sposerà costi quel che costi. La giovane inviterà il genitore a passare un po’ di tempo alla tenuta – insieme alla madre – per appurare di persona che niente sta sfuggendo al suo controllo. Il De Los Infantes sarà costretto a capitolare, davanti alla fermezza della figlia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 6 ottobre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.