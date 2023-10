Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 ottobre 2023: Ridge e Brooke minacciano Mike. Finn scopre che a salvarlo è stata Li!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Brooke e Ridge affronteranno Mike in prigione e lo minacceranno di gravi punizioni se non dirà dove si trova Sheila, Finn scoprirà chi lo ha davvero salvato.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 ottobre 2023, alle ore 13.45, Ridge e Brooke affronteranno faccia a faccia Mike. Dopo aver saputo che il Guthrie sta lavorando in prigione, in due hanno capito che è stato lui ad aiutare Sheila a fuggire. Decisi a scoprire dove si sia nascosta la Carter, i Forrester lo interrogheranno insieme a Baker e lo minacceranno di grandi punizioni, se non parlerà. Intanto Finn, sempre più in balia della madre, le chiederà come mai sia vivo e come abbia fatto lei da sola a salvarlo. Il ragazzo scoprirà con orrore cosa è davvero successo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke interrogano e minacciano Mike

Brooke e Ridge sanno come incastrare Sheila. I due sono sicuri che ad aver aiutato la Carter a fuggire di prigione, sia stato Mike, che ora lavora come secondino in prigione. I due, insieme a Baker, lo affronteranno e cercheranno di metterlo con le spalle al muro. L’interrogatorio sarà serratissimo e Ridge non si farà alcuno scrupolo di minacciare il suo vecchio nemico, di grandi punizioni, se non dirà loro dove si trova la malefica rossa. Mike, nonostante le minacce e le parole molto dure di Baker, fingerà di non sapere nulla di Sheila e giurerà di essere una persona cambiata ed estranea ai fatti.

Rivedi il momento in cui Ridge e Brooke hanno scoperto di Mike

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole sapere come è riuscito a sopravvivere

Finn ha tentato l’impossibile per fuggire da Sheila ma il ragazzo non è riuscito a convincere Mike a dargli una mano e a farlo uscire da quella stanza. La Carter si è accorta subito che suo figlio stava cercando di trovare un alleato e ha mandato via il suo amico, minacciandolo di tener la bocca chiusa. Una volta rimasti soli, Finnegan chiederà spiegazioni alla madre. Come ha fatto a tenerlo in vita e a portarlo via dall’ospedale, dopo che i medici hanno redatto un certificato di morte? È davvero possibile che lei, che non è una dottoressa e che è da tempo che non svolge la professione di infermiera, sia riuscita a fargli riprendere conoscenza, nonostante le gravi ferite?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila rivela a Finn che è stata Li a salvarlo

Sheila sarà costretta a rivelare al figlio di non aver agito da sola anzi di essere subentrata quando il lavoro più grande, era stato già fatto. Gli dirà che a portarlo via dall’ospedale, a far redigere un falso certificato di morte e a curarlo, è stata Li. La rossa dovrà però dirgli che tra lei e la sua madre adottiva, è capitato un incidente. Finnegan capirà immediatamente che la sua mamma, la dottoressa, è caduta vittima della pazzia della malefica rossa e che le è successo qualcosa di molto grave.

