Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 gennaio 2024 - Thomas e Ridge saranno sconvolti dall’arrivo dei servizi sociali a Villa Forrester. Padre e figlio si troveranno davanti agli agenti della tutela minori, che riveleranno loro di aver ricevuto una chiamata allarmante da qualcuno che denunciava i maltrattamenti su Douglas Forrester. Thomas lascerà che i suoi inaspettati ospiti parlino con suo figlio mentre Ridge comincerà a farsi una domanda inquietante: è stata Brooke a fare la chiamata? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 19 gennaio 2024 - la signora ha preso una drastica decisione, e, come ha lasciato intendere al socio, non ha la minima intenzione di tornare sui propri passi. Zuleyha incontra l'avvocato Hayati e gli fa sapere di essere giunta ad una conclusione: vuole procedere con il divorzio dal consorte. Benché sia piuttosto titubante, alla fine l'uomo si vede costretto ad accettare di accontentarla. Poco dopo, a Villa Yaman, Lutfiye e Sermin leggono sul giornale l'annuncio della giovane in cui dichiara ufficialmente di aver scelto di porre fine al vincolo matrimoniale con Demir... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 gennaio 2024 - Manuel si troverà in una situazione molto spiacevole, a causa di Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese rifiuterà di accompagnare sua moglie a Lujan per poi raggiungere Puebla de Tera. La ragazza, furiosa per questo, si vendicherà e lo ricatterà imponendogli di cambiare immediatamente atteggiamento con lei, se non vorrà che lei spifferi a tutta la sua famiglia i suoi tradimenti. Il giovane, per evitare nuovi scandali, dovrà cedere. Qui la trama completa de La Promessa.

