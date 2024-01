Beautiful Anticipazioni Puntate dal 15 al 20 gennaio 2024: Ridge deluso. Brooke ha chiamato i servizi sociali?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 15 gennaio 2024

Brooke e Thomas sono ancora a confronto e tra i due emerge l’eterna inimicizia. La Logan vuole a tutti i costi che il figliastro si faccia da parte e smetta di tormentare Hope con la storia di Douglas. Il piccolo deve tornare a vivere con sua madre, senza che nessuno – soprattutto non lui – si metta in mezzo. Il Forrester è però sempre più convinto di dover recuperare il rapporto con suo figlio e che il bambino debba stare nella villa di Eric insieme a suo padre e alla sua vera famiglia. Il ragazzo non si limita a dire questo ma accusa la matrigna di avergli rovinato la vita, sin da quando si è messa in mezzo nel matrimonio dei suoi genitori. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 15 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 16 gennaio 2024

Il confronto tra Brooke e Thomas è finito nel peggiore dei modi e la Logan teme che il figliastro sia ancora molto pericoloso. Tutto questo dopo che il giovane, nella foga di risponderle per le rime, non ha posato il coltello con cui stava tagliando la mela. Ha così finito per puntarlo contro Brooke, che racconta a Hope e Ridge di essere molto preoccupata che Thomas abbia perso di nuovo il controllo. Ma sia la Logan junior che il Forrester senior la rassicurano. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 16 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 17 gennaio 2023

A Los Angeles è arrivata una vecchia conoscenza dei Forrester, Nikki Newnan. La donna si presenta alla Forrester Creations perché Eric e Ridge le hanno promesso di realizzare un abito esclusivo per la nipote. Nikki è legata pure a Sheila e rischia di incontrare la sua vecchia nemica, quando meno se lo aspetta. Steffy si scusa con lei per l’assenza di suo padre. Hope, dopo il confronto con Thomas, affronta la sorellastra, furiosa con lei che ha intercettato la chiamata di suo padre. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 17 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 18 gennaio 2023

Deacon si lamenta con Sheila della vita che sta vivendo da quando lei si è introdotta di nuovo nel suo appartamento. Lo Sharpe è furioso con la sua amica e amante; vorrebbe che se ne andasse, lo lasciasse in pace ma soprattutto smettesse di pensare all’assurda storia di Finn. Thomas intanto racconta a Taylor del suo sgradevole incontro con Brooke e teme che la donna possa usare contro di lui il fatto che brandisse un coltello. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 18 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 19 gennaio 2023

Nikki incontra Deacon a Il Giardino e per un soffio non vede Sheila. Steffy è molto contenta che sua madre sia protettiva con lei e con suo fratello mentre Brooke racconta a Hope la storia di Thomas e del coltello che il ragazzo aveva in mano. Liam sopraggiunge proprio in quel momento e ascolta pure lui questa preoccupante novità. Ridge rivela a Thomas che Brooke è molto preoccupata per Douglas e che ha minacciato di chiamare i servizi sociali, ritenendolo pericoloso per il bambino. Il ragazzo va su tutte le furie. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 19 gennaio 2024

Puntata in onda Sabato 20 gennaio 2023

Steffy è furiosa per quello che sta facendo Brooke contro la sua famiglia mentre Hope stavolta è in disaccordo con sua madre; secondo lei Thomas non è pericoloso per il piccolo Douglas. Intanto alla Villa arrivano i servizi sociali. Gli agenti interrompono la partita a dama di Ridge e di suo nipote, chiedendo spiegazioni su una segnalazione di maltrattamento minorile, con tanto di coltello. Thomas si affretta a spiegare che non c’è stato nulla di tutto ciò e lascia che Douglas parli con gli agenti, per spiegare loro di stare bene e di non essere vittima di alcun abuso. Ridge assiste a tutto questo con grande preoccupazione e quando lui, suo figlio e suo nipote rimangono soli, con il CPS tranquillizzato e senza più alcun dubbio sul fatto che Douglas stia bene, chiama Brooke per sapere se sia stata lei a fare la terribile chiamata. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 20 gennaio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.