La Promessa Anticipazioni 19 gennaio 2024: Jimena ricatta Manuel!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena tornerà all'attacco. Per Manuel si metterà sempre più male!

Nella puntata de La Promessa in onda il 19 gennaio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Manuel si troverà in una situazione molto spiacevole, a causa di Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese rifiuterà di accompagnare sua moglie a Lujan per poi raggiungere Puebla de Tera. La ragazza, furiosa per questo, si vendicherà e lo ricatterà imponendogli di cambiare immediatamente atteggiamento con lei, se non vorrà che lei spifferi a tutta la sua famiglia i suoi tradimenti. Il giovane, per evitare nuovi scandali, dovrà cedere.

Anticipazioni La Promessa: Manuel in balia di Jimena

Jimena è sempre più pericolosa. La ragazza ha trovato una lettera d’amore che Manuel ha scritto a Jana ma, per fortuna della cameriera, ha pensato che suo marito si stesse rivolgendo a Blanca. La marchesina ha deciso di prendersi la sua vendetta e ha letto il messaggio davanti a tutta la famiglia. Jimena è stata però molto scaltra: non ha rivelato a nessuno che il mittente di tale missiva era proprio suo marito e ha tenuto per sé questa informazione, per avere il controllo su di lui.

La Promessa Anticipazioni: Manuel costretto a promettere a Jimena di migliorare il loro matrimonio

Manuel si è trovato con le spalle al muro e ha dovuto promettere a Jimena di non tradirla più e di migliorare il loro matrimonio. Peccato però che il ragazzo capisca sempre di più di essere finito nei guai e di aver sposato una donna capace di gesti terribili ma soprattutto accecata dalla gelosia. Maneul ha dovuto persino confermare alla consorte che la lettera fosse indirizzata a Blanca, per proteggere Jana dalla furia della sua folle consorte. Ma le bugie non lo aiuteranno a sfuggire alla furia della De Los Infantes.

Trame e La Promessa Anticipazioni: Jimena ricatta Manuel

La situazione peggiorerà giorno dopo giorno. Jimena, in preda alla gelosia più cieca, vorrà tenere d’occhio suo marito e per questo, quando Manuel si rifiuterà di accompagnarla a Lujan, per raggiungere Puebla de Tera, finirà per ricattarlo. Se il ragazzo non accontenterà i suoi capricci, lei ritirerà fuori la lettera e dirà a tutta la sua famiglia dei suoi tradimenti, scatenando uno scandalo. Il marchese, per evitare nuovi guai ai suoi – già abbondantemente in difficoltà per la partenza di Cruz – dovrà tornare indietro sui suoi passi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.